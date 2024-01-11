الخميس، 29 جمادى الثانية 1445 ، 11 يناير 2024

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تقنية نجران تفتح باب القبول لخريجي الثانوية والمعاهد الصناعية

الكلية التقنية بنجران
كلية التقنية بنجران
أ أ
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أعلنت الكلية التقنية بنجران عن استقبال طلبات القبول لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الصناعية الثانوية وما يعادلها، في برنامج الدبلوم الصباحي والمسائي للفصل التدريبي الثالث من العام التدريبي 1445 هـ.اضافة اعلان

فتح باب التسجيل في الكلية التقدنية بنجران

ويبدأ التقديم  في الـ 9 من شهر رجب الجاري ويستمر حتى الـ 12 من الشهر نفسه، وذلك عبر موقع بوابة قبولي من خلال الرابط : https://adm.tvtc.gov.sa/ .
وأوضح مدير إدارة الاتصال المؤسسي بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن التخصصات المتاحة لبرنامج الدبلوم بالكلية بقسم الحاسب وتقنية المعلومات.

التخصصات المتاحة في تقنية نجران

وتشمل التخصصات: "تخصص الدعم الفني للحاسب، وتخصص تقنية البرمجة وتطوير الويب وتخصص إدارة أنظمة الشبكات، وقسم التقنية الإدارية والمالية تخصصات "تقنيات محاسبية".

تقنية التسويق والابتكار.. والقوى الكهربائية

ويتيح تخصصات في"تقنية التسويق والابتكار"، و"تقنيات الأعمال المكتبية"، و"تقنية الخدمات اللوجستية "، وقسم التقنية الكهربائية تخصص "تقنية القوى الكهربائية".
ويوفر في قسم التقنية الميكانيكية تخصص "التصنيع"، وقسم تقنية المحركات والمركبات "تخصص تقنية المحركات والمركبات".

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