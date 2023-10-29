تعيش في منزل والدها المتوفي وغير متزوجة.. كيف تستفيد من حساب المواطن؟

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار من قبل مواطنة حول كيفية التسجيل في حساب المواطن، لأجل استحقاق الدعم.





غير متزوجة كيف تسجل في حساب المواطن؟ اضافة اعلان



تسجيل الأبناء في الضمان وحساب المواطن:



وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول : "السلام عليكم.. هل ينفع أقدم مستقلة بحساب المواطن إثبات السكن بصك حصر الورثة لأنه بيت ورثة ما عندي تابعين لوحدي؟".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : "وعليكم السلام، صك حصر الورثة ليس من ضمن مستندات إثبات الاستقلالية ، وبإمكانك معرفة المستندات المطلوبة منك من خلال الدخول إلى حسابك إدارة المرفقات".كما تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع حالة نادرة، بشأن تكرار تسجيل الأبناء بين الأم والأب في الضمان وحساب المواطن.وكان سؤال قد وجه لحساب خدمة المستفيدين يستفسر فيه قائلا :" إذا كان في تابع في الضمان مضاف عند الأم و في المواطن مضاف عند الأب بسبب إنهم منفصلين هل يضاف في المواطن عند الأم أو الأب؟" .وجاء الرد : " بإمكان الأب إضافة الأبناء لديه كتابعين وفي حال تم إضافة الأبناء لدى الأم وتم إرفاق المستندات المطلوبة من قبل الأم (صك ولاية أو إثبات احتضان) وتمت الموافقة عليها سيصبح التابعين مؤهلين لدى الأم وسيتم احتسابهم ضمن مبلغ الدعم في حسابها ".