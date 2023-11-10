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تعزيز جودة الحياة لذوي الإعاقة بقطاع المصارف

هيئة رعاية دوي الاعاقة
هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة
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نظمت هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ملتقى الأشخاص ذوي الإعاقة الثالث (المصارف المالية)، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور هشام الحيدري، وعدد من المختصين في المصارف المالية، والمهتمين في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

تمكين ذوي الإعاقة من الاندماج في المجتمعاضافة اعلان

وأوضح الرئيس التنفيذي دور الهيئة في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج بالمجتمع، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم من الجهات الحكومية الخاصة.
وبين مدير تنظيم التشريعات والمعايير بالهيئة صالح العتيبي من جانبه التطور التشريعي لمنظومة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تجسد حرص المملكة على ضمان حقوقهم وتعزيز إدماجهم في المجتمع.

الحلول التمويلية المقدمة من المصارف

وعقدت جلسة حوارية تناولت تجارب عدد من الأشخاص ذوي الإعاقة في البنوك، إضافة إلى الحلول التمويلية لهم والمقدمة من المصارف المالية، إلى جانب مناقشة التوصيات المقترحة لتعزيز جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع المصارف المالية السعودية.


تطور القطاع المالي 

يذكر، أن هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تنظم ملتقى شركاء التمكين سنويا بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في كل جوانب الحياة، إذ تأتي هذه النسخة نظرا لما يشهده القطاع المالي من تطور كبير في منظومة الخدمات المقدمة لك أفراد المجتمع عبر الوسائل المختلفة.

مناقشات الملتقى

1ـ أهداف نظام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
2ـ حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
3ـ ضمان حصولهم على كل الخدمات.
4ـ عدم التمييز ضدهم على أساس الإعاقة.
5ـ ضرورة تكافؤ الفرص للجميع.
6ـ الترتيبات التيسيرية لذوي الإعاقة.

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