تعرف على مميزات نظام "صحة" لخدمات التراخيص الطبية

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تسهيلاً على المستثمر في الحصول على التراخيص، أعلنت وزارة الصحة عن خدمة "صحة" وهي نظام موحد لتسهيل إصدار التراخيص الطبية، يتميز بشمولية التواصل التقني مع جميع الجهات الحكومية. اضافة اعلان





أهم مميزات النظام





مدة إصدار التراخيص



خطوات الاستفادة من النظام



وأوضحت "الصحة" مزايا النظام الموحد المتمثلة في:1ـ الموافقة المبدئية لتراخيص المنشآت الصحية.2ـ إصدار التراخيص النهائية.3ـ إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهنة خلال 30 ثانية.4ـ انتداب الممارس الصحي.وأشارت إلى أن مدة إصدار التراخيص للمستشفيات تكون 21 يومًا من تاريخ التقديم، و3 أيام من تاريخ التقديم للمؤسسات الصحية.1 - يدخل ممثل المنشأة الصحية على منصة صحة، ومن ثم "خدمة التراخيص الطبية"، ويختار الخدمة الفرعية "الموافقة المبدئية للمنشآت الصحية".2 - يدخل المستفيد البيانات الرئيسة للمنشأة، والتي تشمل: اسم المنشأة ونوعها وبياناتها الجغرافية.3 - يمكن لمقدم الطلب التحقق من بيانات الملاك وإضافة الشركاء في حال وجود شركاء في ملكية الشركة، والتحقق من ذلك إلكترونيًا من خلال وزارة الداخلية.4 - يختار الممثل تخصص المنشأة ويرفق صك الملكية وموافقة البلدية لملاءمة الموقع من خلال رفعها على المنصة إلكترونيًا، والإقرار بصحة البيانات.5 - بعد التأكيد على صحة البيانات يتم إصدار الموافقة الأولية بشكل آلي ومباشر، وبالإمكان طباعتها، وذلك من دون الحاجة لمراجعة أي جهة في وزارة الصحة.