الإثنين، 20 جمادى الأولى 1445 ، 04 ديسمبر 2023

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تعرف على كيفية تجديد استمارة السيارة 1445

تجديد الاستمارة
تجديد استمارة السيارة 1445
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تعد عملية تجديد استمارة السيارة من أهم الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية عبر منصة أبشر، من خلال توافر الشروط التي حددتها الوزراة واتباع خطوات محددة للتسجيل والتجديد من خلال المنصة. اضافة اعلان
وتوفيرا للوقت والجهد أتاحت الوزارة فرصة تجديد استمارة السيارة للمواطنين أو المقيمين تجديد استمارة السيارة قبل انتهائها بمئة وثمانين يوما، ليكون هناك متسع من الوقت أمام الجميع لتجديد الإستمارة

خطوات تجديد استمارة خصوصي 1445

تقدم لك منصة أبشر الإلكترونية، طريقة بسيطة ومُيسرة لتجديد الاستمارة الخصوصي، بدون الحاجة لزيارة مقرات تقديم الخدمة، من خلال الخطوات التالية:

خطوات الدخول على منصة "أبشر"

1ـ ادخل على الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية.
2ـ سجل دخول من خلال اسمك وكلمة المرور.
3ـ سيتم تحويلك إلى القائمة الرئيسية اضغط على خيار “الخدمات الإلكترونية”.
4ـ ثم انقر على خيار “المرور”.
5ـ اضغط على أيقونة “تجديد استمارة السيارة”.
6 ـادخل جميع بيانات التجديد.
7ـ ادفع الرسوم المتعلقة بالتجديد.
8ـ انقر على خيار “تجديد”.
9ـ سيظهر لك الإشعار الخاص بالتجديد.
10ـ شروط تجديد استمارة خصوصي بالسعودية

شروط تجديد استمارة السيارة
الشروط التي يجب أن تستوفيها قبل التقديم إلكترونيا عبر منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية ما يلي:
ـ إحضار رخصة القيادة القديمة.
ـ البيان الخاص بتأمين السيارة، والتأكد من أنه ساري المفعول
ـ تقديم طلب من مالك السيارة مباشرةً.
ـ دفع مبلغ مائة ريال سعودي، وهي رسوم التقديم.
ـ سدد قيمة المخالفات المتعلقة بالسيارة.
ـ صورة بطاقة الهوية السارية.
ـ الشهادة الخاصة بفحص السيارة الفني، والذي يتم دوريا كل عدة أشهر.

رسوم تجديد استمارة السيارة

وتحدد قيمة الرسوم المتعلقة بتجديد استمارة السيارة الخصوصي، على حجم السيارة ونوعها، فعليك أن الرسوم المقررة حسب نوعها وحجمها كالتالي:
 مركبة أشغال عامة  300
مركبة أجرة                200
سيارة نقل عام           400
سيارة نقل خاص         200
سيارة صغيرة              200
سيارة خاصة                 100
دراجة آلية                    100 
حافلة عامة                400 

300 ريال رسوم تجديد الاستمارة

أعلنت الهيئة العامة للمرور في المملكة أنه يمكن القيام بتجديد استمارة السيارة مقابل دفع رسوم بقيمة (300) ريال، بحيث يكون التجديد لمدة ثلاث سنوات، مع العلم أن التجديد يمكن أن يكون قبل ستة أشهر من تاريخ الانتهاء.

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