الجمعة، 05 ربيع الثاني 1445 ، 20 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي وموعد صرفها بعد الزيادة

الضمان الاجتماعي المطور
الضمان الاجتماعي
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن قيمة معاش الضمان الاجتماعي، بعد قرار خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بزيادة الحد الأدنى بنسبة 20%.اضافة اعلان
وقالت الوزارة عبر حسابها في منصة "إكس": "سيكون معاش الضمان الاجتماعي للعائل بعد زيادة المعاش (1320) ريالاً بدلاً من (1100) ريال، وللتابع (660) ريالاً بدلاً من (550) ريالاً".
وتشمل زيادة معاش الضمان الاجتماعي جميع أفراد الأسرة المؤهلة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى لمعاش الأسرة الواحدة المحدد بـ (5000) ريال، وفق تصريح سابق للمتحدث باسم الوزارة.


تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي

وأعلن المتحدث، أنه سيبدأ تطبيق قرار الزيادة في معاش الضمان الاجتماعي اعتبارًا من الدفعة القادمة (23) بتاريخ: 2023/11/1م.
وأشار إلى أنه سيتم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين بشكل تلقائي دون الحاجة إلى قيام المستفيد بأي إجراء.

التوجيه الملكي 


ووجّه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - بالموافقة على زيادة الحد الأدنى الأساسي لاحتساب المعاش لمستحقي الضمان الاجتماعي بنسبة 20%.
ويأتي القرار الذي صدر بناءً على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، استمرارًا للدعم السخي الذي تقدمه القيادة الرشيدة لأبنائها المواطنين، وحرصًا على تخفيف الأعباء عنهم وتحسين معيشتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.

الضمان الاجتماعي

هو برنامج تم وضعه بموجب التشريعات من أجل تحقيق أهداف الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأشد حاجة من الفقراء المستحقين للزكاة، كالدعم النقدي والتأهيل والتدريب وتقديم فرص العمل المناسبة؛ لتحسين الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والصحية لهم.

ما طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي؟

-إنشاء مستخدم جديد وتعبئة البيانات المطلوبة: رقم الهوية، وتاريخ الميلاد، ورقم الجوال. 
-سيتم إرسال ”رمز التحقق“ إلى رقم الجوال المدخل. 
-إدخال رمز التحقق المرسل إلى جوالك والضغط على ”توثيق“ 
-تسجيل الدخول إلى المنصة باستخدام: رقم الهوية وكلمة المرور. 
-تعبئة البيانات المطلوبة في المنصة.

شروط استحقاق الضمان الاجتماعي

-يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
-استثناء أبناء الأرملة أو المطلقة المتزوجة من غير سعودي.
-الإقامة الدائمة في المملكة.
-استكمال متطلبات وزارة الموارد البشرية لتوفير الخدمات الصحية والتعليمية.
-الالتزام ببرامج التدريب والتوظيف لأفراد الأسرة القادرين.
-أن يكون دخل المتقدم أقل من الحد الأدنى المقدر لدخل الفرد وهو 1100 ريال سعودي للأسر و550 ريالاً سعوديًا للفرد الواحد.
-استيفاء جميع المتطلبات التي تتعلق بالخدمات الصحية والتعليمية.
-عدم امتلاك المتقدم لأي ممتلكات أو أصول مالية باهظة الثمن.

اقرأ أيضا

الدكتور عبد الرحمن السديس
2:03 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب الجمعة من المسجد النبوي: الله يبتلي المؤمنين اختبارًا وتمحيصًا

حساب المواطن
1:53 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

هل التواجد خارج المملكة يؤثر على أهلية حساب المواطن؟

المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي
2:50 ص الجمعة، 20 أكتوبر 2023

وظائف بــ المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي

حساب المواطن
10:39 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

انتقل إلى مدينة جديدة.. ماذا يفعل لاستمرار دعم حساب المواطن؟

اقرأ أيضا

الغرفة التجارية الصناعية بالرياض تعلن عن فرص عمل

الأكاديمية السعودية اللوجستية تعلن عن فرص وتدريب

شركة بوبا العربية للتأمين الصحي تعلن عن حاجتها لموظفين

أبشر يوضح آلية حل مشكلة الرموز المقروءة آلياً لتحديث الجواز المؤقت

هل يلزم الرقم الضريبي لنشاط بيع منتجات رقمية؟ الزكاة توضح

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الضمان الاجتماعي المطور 3:30 م الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تعرف على أقل عمر للتسجيل "مستقل" في الضمان الاجتماعي

الضمان الاجتماعي 2:24 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

"الموارد" تحسم.. هل تؤثر وثيقة العمل الحر على الضمان الاجتماعي؟

الضمان الاجتماعي المطور 10:59 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

هل يحق للطلاب التسجيل في الضمان الاجتماعي؟.. رد من "الموارد"

موعد-صرف-معاش-الضمان1 3:02 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

"الموارد": تسجيل الطالب حتى 25 عامًا ضمن الأسرة في معاش الضمان

اقرأ أيضا

مساند
6:45 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

مساند يوضح مدى إمكانية دفع قيمة استقدام العمالة بالتقسيط

حساب-المواطن-1
5:28 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

هل يلزم توثيق العقد في إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

حساب المواطن
5:22 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف عن خطأ شائع يحدث أثناء التسجيل

سكني
3:44 م الخميس، 19 أكتوبر 2023

عاجل.. "سكني": إتاحة أكثر من 20 ألف وحدة سكنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

مجلس التعاون ورابطة الآسيان
2:59 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

مجلس التعاون ورابطة الآسيان يدعوان إلى وقف دائم لإطلاق النار في الأراضي المحتلة

1300881-2071592147
2:41 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

42 نقطة اتفاق في البيان المشترك لقمة الرياض بين دول مجلس التعاون ورابطة الآسيان

الضمان الاجتماعي المطور
2:17 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

تعرف على قيمة معاش الضمان الاجتماعي وموعد صرفها بعد الزيادة

حساب المواطن
1:53 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

هل التواجد خارج المملكة يؤثر على أهلية حساب المواطن؟

F84BrmUXwAASrXH
1:46 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

ولي العهد يرأس قمة الرياض بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان

فيصل غزاوي - خطيب المسجد الحرام - الجمعة
1:36 م الجمعة، 20 أكتوبر 2023

خطيب المسجد الحرام يدعو لأهل فلسطين بالنصرة والتمكين (فيديو)