تعرف على شروط نقل ملكية المنشأة وعمالها بنفس السجل التحاري

أ أ

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه عند نقل ملكية منشأة بنفس السجل التجاري تتم مراجعة مكتب العمل وتحويل ملف المالك السابق إلى تحت الاجراء. اضافة اعلان





شروط نقل ملكية المنشأة



آلية إصدار السجل التجاري



شروط إصدار السجل التجاري



اخترنا لك هذه الموضوعات المهمة



وأضافت الوزارة، يتم بعدها فتح ملف للمالك الجديد، ويتم نقل العمالة تلقائياً.وجاء ذلك ردا على استفسار مواطن ورد إلى الوزارة عبر صفحتها الرسمية في "إكس" قال فيه :"قمت بنقل ملكية مؤسسة إلى إسمي أحتاج إلى نقل الملف القديم أو إغلاقه عشان أفتح ملف منشأة لديكم.واكد السائل على أنه يمتلك إفاد’ من وزارة التجارة، وسأل: هل يمكن أن تنفذون هذا الطب؟- 1الدخول على رابط الخدمات الموحد بوزارة التجارة.- 2الضغط على أيقونة السجل التجاري.- 3تعبئة الخانات الرئيسية "الاسم التجاري – نوع النشاط – رأس المال – العنوان الوطني".- 4إصدار الفاتورة ومن ثم تسديدها إلكترونيا.- 5طباعة السجل التجاري.الجدير بالذكر أنه يلزم توفر شرطين رئيسيين في المتقدمين لإصدار السجل التجاري وهما:- ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما.- ألا يكون موظفاً حكوميا.