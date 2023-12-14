تعرف على شروط اعتماد «التوقيع الإلكتروني» في التعاملات

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تنعقد حجية التوقيع الإلكتروني، إذا تم الالتزام بالضوابط والشروط، منها أن يكون التوقيع مرتبطًا بشهادة تصديق رقمي صادرة من مقدم خدمات تصديق مرخص له من الهيئة. اضافة اعلان

كما تنعقد حجية التوقيع إذا كان مرتبطًا بشهادة تصديق معتمدة من المركز، وفقًا لـ"عكاظ".





الحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع



المعلومات الدالة على مقدم خدمات التصديق



حفظ السجلات المتعلقة بالتعامل الإلكتروني



لا يجوز الاطلاع على البيانات الخاصة بالمتعاملين



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وأن تكون شهادة التصديق المرتبطة بالتوقيع نافذة المفعول وقت إجراء التوقيع والحفاظ على سلامة بيانات هوية الموقع، وتوافقها مع شهادة التصديق الرقمي.وطبقاً للائحة يجب أن يتألف التوقيع الإلكتروني المرتبط بشهادة تصديق رقمي من جهة إصدار شهادة التصديق الرقمي.وتحتوي الشهادة على المعلومات الدالة على مقدم خدمات التصديق، وتوقيعها الإلكتروني ونوع التوقيع، ونطاق عمله، ورقمه التسلسلي وتاريخ التوقيع، وفترة سريانه، ومفتاح التشفير العام.وألزمت تعديلات لائحة نظام التعاملات الإلكترونية إحلال هيئة الحكومة الرقمية محل هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في تطبيق أحكام النظام.ونصت التعديلات على حفظ السجلات والبيانات المتعلقة بأي تعامل إلكتروني، بما يتفق مع متطلبات أي أنظمة أو لوائح، أو إجراءات تتعلق بتحديد المدد الزمنية الواجب بقاء السجلات والبيانات محفوظة خلالها.وتلتزم التعديلات الجهات الحافظة للسجلات والبيانات الإلكترونية بتحديد صلاحيات الاطلاع والتعامل لمنسوبيها بناءً على حاجة العمل.ولا يجوز الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بالمتعاملين إلا من قبل الموظفين المعنيين بتقديم الخدمات عند الحاجة فقط، بما لا يتعارض مع الأنظمة.