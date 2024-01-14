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تعرف على سعر الكيلو.. إقبال كبير على سوق الفقع بطريف

الفقع
الفقع "الكمأ"
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يشهد سوق الفقع "الكمأ" بمحافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية، خلال هذه الفترة إقبالاً من المواطنين والمقيمين لشرائه مع ظهور أول بوادر موسمه.اضافة اعلان

تعرف على سعر كيلو "الفقع"

وظهر "الفقع" في الأسواق مبكرًا هذا العام قادمًا من صحاري المنطقة، إلى سوق خصصته بلدية المحافظة لتجارة الفقع.
ويحظى السوق بعدد من أنواع "الفقع" الذي يُجمع من المناطق البرية القريبة من محافظة طريف وبأسعار وكميات متفاوتة، حيث وصل سعر الكيلو إلى 250 ريالًا.


سوق الفقع بطريف

يتوقع أن تشهد أسواق منطقة الحدود الشمالية خلال الأسابيع القليلة القادمة وفرة في بيع الكمأ بأسعار متفاوتة وتنافسية مع دخول الموسم وزيادة الإنتاج التي تسهم في تراجع أسعاره.


فوائد الفقع الصحية

يُعد الفقع أحد أنواع الفطريات الصالحة للأكل، ويتميز بشكله المستدير المغطى بالنتوءات الصغيرة ورائحته النفاذة وطعمه المميز وحجمه المتنوع، كما أن له أنواعًا عديدة من أشهرها الفقع الأبيض، والفقع الإيطالي ذي الرائحة القوية، والفقع الأسود.

1. يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة

يتميز الفقع بمحتوى غذائي مذهل، فهو غني بمجموعة من المعادن والفيتامينات المهمة لصحة الجسم، مثل:
ـ فيتامين ج.
ـ الصوديوم.
ـ الفوسفور.
ـ الحديد.
ـ الكالسيوم.
ـ المغنيسيوم.
ـ المنغنيز.
كما أنه غني بالألياف والكربوهيدرات والأحماض الدهنية، ويوفر كميات متكاملة من البروتين، حيث يُزود الجسم بما يحتاجه من كامل الأحماض الأمينية التسعة الأساسية.

2. يحمي من الإصابة ببعض الأمراض المزمنة

من فوائد الفقع أنه يحتوي على مواد مضادة للأكسدة، ومن أبرزها:
ـ فيتامين ج.
ـ الليكوبين (Lycopene).
ـ حمض الغاليك (Gallic).
ـ حمض الهوموجنتيزيك (Homogentisic Acid).
هذه مركبات جميعها تقاوم الجذور الحرة وهي مواد سامة تُتلف الخلايا، لذا قد يكون للفقع دور في تقليل احتمالية الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل: أمراض القلب، والسكري، والسرطان، والالتهابات.

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