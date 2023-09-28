تعرّف على خطوات قيد الامتياز التجاري إلكترونيًا

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كشفت وزارة التجارة، أن
خدمة فيد الامتياز التجاري تمكن المستفيد من تسجيل وإدارة قيد الامتياز، وذلك وفق
نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية.
كيف
يمكن تسجيل قيد امتياز ؟وأوضحت
الوزارة في القوت نفسه، عن طريقة تسجيل قيد امتياز وإصدار شهادة الامتياز.
أولًا: تجهيز الوثائق الآتية قبل البدء في تسجيل الامتياز، من خلال تقديم الآتي:
- عقد الامتياز.
- وثيقة الإفصـاح.
- وثائق تتعلق باتفاقية الامتياز
ثانيًا:
خطوات قيد الامتياز التجاري إلكترونيًا
- إدخال
بيانات مانح الامتياز
- إدخال معلومات الامتياز
- إدخال بيانات صاحب الامتياز
- مراجعة الملخص والإقرار
- سداد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة
ثالثًا: دخول نظام الامتياز التجاري
وبينت الوزارة أنه للدخول على النظام، يقوم مانح الامتياز بتسجيل الدخول على الحساب لإنشاء قيد امتياز تجاري.
* ملاحظة: لاستخدام الخدمات يتوجب عليك الدخول أولاً من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد.