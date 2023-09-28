تعرّف على خطوات قيد الامتياز التجاري إلكترونيًا

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كشفت وزارة التجارة، أن خدمة فيد الامتياز التجاري تمكن المستفيد من تسجيل وإدارة قيد الامتياز، وذلك وفق نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية. اضافة اعلان





كيف يمكن تسجيل قيد امتياز ؟



ثانيًا: خطوات قيد الامتياز التجاري إلكترونيًا



ثالثًا: دخول نظام الامتياز التجاري

وأوضحت الوزارة في القوت نفسه، عن طريقة تسجيل قيد امتياز وإصدار شهادة الامتياز.أولًا: تجهيز الوثائق الآتية قبل البدء في تسجيل الامتياز، من خلال تقديم الآتي:- عقد الامتياز.- وثيقة الإفصـاح.- وثائق تتعلق باتفاقية الامتياز- إدخال بيانات مانح الامتياز- إدخال معلومات الامتياز- إدخال بيانات صاحب الامتياز- مراجعة الملخص والإقرار- سداد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفةوبينت الوزارة أنه للدخول على النظام، يقوم مانح الامتياز بتسجيل الدخول على الحساب لإنشاء قيد امتياز تجاري.* ملاحظة: لاستخدام الخدمات يتوجب عليك الدخول أولاً من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد.





