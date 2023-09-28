الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرّف على خطوات قيد الامتياز التجاري إلكترونيًا

وزارة التجارة
قيد الامتياز التجاري إلكترونيًا
أ أ
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كشفت وزارة التجارة، أن خدمة فيد الامتياز التجاري تمكن المستفيد من تسجيل وإدارة قيد الامتياز، وذلك وفق نظام الامتياز التجاري ولائحته التنفيذية.اضافة اعلان

كيف يمكن تسجيل قيد امتياز ؟

وأوضحت الوزارة في القوت نفسه، عن طريقة تسجيل قيد امتياز وإصدار شهادة الامتياز.
أولًا: تجهيز الوثائق الآتية قبل البدء في تسجيل الامتياز، من خلال تقديم الآتي:
- عقد الامتياز.
- وثيقة الإفصـاح.
- وثائق تتعلق باتفاقية الامتياز

ثانيًا: خطوات قيد الامتياز التجاري إلكترونيًا

- إدخال بيانات مانح الامتياز
- إدخال معلومات الامتياز
- إدخال بيانات صاحب الامتياز
- مراجعة الملخص والإقرار
- سداد الفاتورة عبر قنوات السداد المختلفة

ثالثًا: دخول نظام الامتياز التجاري


وبينت الوزارة أنه للدخول على النظام، يقوم مانح الامتياز بتسجيل الدخول على الحساب لإنشاء قيد امتياز تجاري.

* ملاحظة: لاستخدام الخدمات يتوجب عليك الدخول أولاً من خلال نظام الدخول الموحد أو من خلال النفاذ الوطني الموحد.



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