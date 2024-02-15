تعرف على خطوات إثبات يوم الميلاد في حساب المواطن

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار مواطن، بشأن كيفية إدخال يوم الميلاد أثناء التسجيل في البرنامج.





خطوات تسجيل يوم الميلاد في حساب المواطن:

التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد:

التواصل مع خدمة العملاء في حساب المواطن:

وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا للبرنامج يقول فيه "السلام عليكم.. كيف أدخل يوم الميلاد إذا اتصلت عليكم هاتفيا".وجاء الرد من خدمة المستفيدين :"وعليكم السلام، يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة، ويتم إدخاله كما يلي":1-اليوم.2- الشهر.3- السنة.4- مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب.كما أجاب حساب خدمة المستفيدين على سؤال، بشأن كيفية التسجيل في حساب المواطن على رقم الجوال الجديد حالة إلغاء الرقم القديم.وكان أحد الأشخاص قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" السلام عليكم.. رقمي القديم تم إلغاؤه.. كيف أقدر أخلي حساب المواطن على رقمي الجديد؟".وجاءه الرد من خدمة المستفيدين :" وعليكم السلام.. بإمكانك الدخول إلى حسابك عن طريق أيقونة النفاذ الوطني ومن ثم تغيير رقم الجوال من خلال النقر على اسم المستفيد الرئيسي أعلى الصفحة واختيار تغيير رقم الجوال".أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من قبل أحد الأشخاص، والذي يستوضح من البرنامج عن كيفية التواصل مع خدمة العملاء.وكان أحد الأشخاص قد وجه استفسارا يقول فيه :" كيف أتواصل مكالمة مع خدمة العملاء؟".وجاء الرد :" حياك الله.. نحن في خدمتك تفضل بطرح استفسارك، وبإمكانك التواصل بمركز اتصال حساب مواطن على الرقم الموحد 19912 من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 8 مساءً من الأحد الى الخميس.. نسعد بخدمتك".