تعرّف على حالات التعويض في لائحة حماية حقوق المسافرين بالمملكة

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كشفت هيئة الطيران المدني بالسعودية عن التعويضات في لائحة حماية حقوق المسافرين التي بدأ سريانها منذ الإثنين الماضي، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء. اضافة اعلان

وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها، عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة.

كما تهدف لائحة حماية حقوق المسافرين لتحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.





حقوق المسافر



حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة



حالات التعويض في مايخص تقديم الرحلات:



حالات التعويض في مايخص تأخير الرحلات على المدرج



وتكفل اللائحة حقوق المسافر، وتسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إذ تتضمن الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجةوتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.كما كفلت اللائحة تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وكذلك كفلت اللائحة حقوق المسافرين في حالات النقل العارض، والتي منها على سبيل المثال رحلات العمرة والحج الموسمية.وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة بتعويض مالي يعادل 6,568 ريال سعودي تقريبًا ، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها تعويض مالي بما لا يتجاوز 6,568 ريال سعودي تقريبًا.عند تقديم الرحلات لمدة ساعتين، يحق للمسافر استرداد قيمة التذكرة.عند تقديم الرحلات لمدة خمس ساعات، يحق للمسافر استرداد قيمة التذكرة وتعويض حساب مدة الإشعار.يحق للمسافر عند التأخير من ساعة 3 ساعات:الوصول إلى دورات المياهالتهوية المناسبةالطعام والشرابتمكين المسافر من الاتصالبعد 3 ساعات:إتاحة خيار النزولتعويض 150% من قيمة التذكرة.