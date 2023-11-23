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تعرّف على حالات التعويض في لائحة حماية حقوق المسافرين بالمملكة

السفر - مطار - المملكة - المغادرون
اللائحة تتضمن حقوق المسافرين
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كشفت هيئة الطيران المدني بالسعودية عن التعويضات في لائحة حماية حقوق المسافرين التي بدأ سريانها منذ الإثنين الماضي، لتحل محل اللائحة التنفيذية لحماية حقوق العملاء.اضافة اعلان
وتهدف اللائحة الجديدة إلى الإسهام في الارتقاء بخدمات النقل الجوي، وتعزيز كفاءتها، وتحسين تجربة المسافر من وإلى المملكة وداخلها، عبر تقديم أدوات الرعاية والمساندة اللازمة.
كما تهدف لائحة حماية حقوق المسافرين لتحقيق نقل منظم وآمن ومراعٍ لاحتياجات المسافر.

حقوق المسافر

وتكفل اللائحة حقوق المسافر، وتسهم في زيادة جودة الخدمات المقدمة للمسافرين، إذ تتضمن الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة
وتضمنت اللائحة (30) مادة تكفل للمسافر الحصول على الرعاية والمساندة والتعويضات في حال تقديم أو تأخير أو إلغاء الرحلات، وكذلك في حال رفض الإركاب بسبب الحجز الفائض، أو تخفيض الدرجة، وتصل بعض التعويضات إلى 150% و200% من قيمة التذكرة.
 كما كفلت اللائحة تعويضات للمسافرين في حال إضافة نقطة توقف لم يعلن عنها عند إنشاء الحجز، كما أوضحت اللائحة التزامات كل من المسافر والناقل الجوي.

حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة 

 وعالجت اللائحة حقوق المسافرين من الأشخاص ذوي الإعاقة والمتطلبات الخاصة، وكذلك كفلت اللائحة حقوق المسافرين في حالات النقل العارض، والتي منها على سبيل المثال رحلات العمرة والحج الموسمية.
 وضمنت اللائحة للمسافرين عند فقدان الأمتعة بتعويض مالي يعادل 6,568 ريال سعودي تقريبًا ، وفي حال تلفها أو تعيبها أو تأخرها تعويض مالي بما لا يتجاوز 6,568 ريال سعودي تقريبًا.

حالات التعويض في مايخص تقديم الرحلات:

عند تقديم الرحلات لمدة ساعتين، يحق للمسافر استرداد قيمة التذكرة.
عند تقديم الرحلات لمدة خمس ساعات، يحق للمسافر استرداد قيمة التذكرة وتعويض حساب مدة الإشعار.

حالات التعويض في مايخص تأخير الرحلات على المدرج

يحق للمسافر عند التأخير من ساعة 3 ساعات:
الوصول إلى دورات المياه
التهوية المناسبة
الطعام والشراب
تمكين المسافر من الاتصال
بعد 3 ساعات:
إتاحة خيار النزول 
تعويض 150% من قيمة التذكرة. 


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