تعرف على الشرط الوحيد للجمع بين وظيفتين في القطاع الخاص

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كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عن السماح لموظفي القطاع الخاص بالجمع بين وظيفتين، في حال كان عقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة يسمح بذلك. اضافة اعلان





الجمع بين وظيفتين

وقال حساب الوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، :" يسمح لموظفي القطاع الخاص الجمع بين وظيفتين ، ويجب الرجوع لعقد العمل واللائحة الداخلية للمنشأة للتأكد من عدم اشتراط الجمع بين وظيفتين".وفي وقت سابق، أفادت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بأنه يتم إعفاء مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي من رسوم اختبارات القدرات والتحصيلي.وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار (القدرات العامة والتحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي".عدد فرص الإعفاء من تسديد رسوم الضمان الاجتماعيوحددت عدد فرص الإعفاء من تسديد المقابل المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي؛ الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ):-اختبار القدرات العامة (4) فرص.-اختبار التحصيل الدراسي (فرصتان).أهلاً بك ,يتم ربط الإعفاء من رسوم قياس آليًّا لاختبار ( القدرات العامة و التحصيل الدراسي) لمستفيدين الضمان الاجتماعي. على أن تكون الاستفادة من الدعم خلال السنة الواحدة (6 مرات فقط ) , اختبار القدرات العامة 4 مرات ، اختبار التحصيل الدراسي مرتينشاكرين لك .— العناية بالمستفيدين (@HRSD_Care) November 23, 2023اختبار القدرات العامةواختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات السعوديون والوافدون في المرحلة الثانوية بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.وعدد اختباراته 5 واحد منها ورقي وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.ويقيس الاختبار قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.