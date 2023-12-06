تعرّف على الجنسيات الأكثر استقدامًا للعمالة المنزلية بالمملكة

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أتاحت منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية، الاستقدام من أكثر من 20 جنسية مختلفة.

وتصدرت خمس جنسيات قائمة الدول الأكثر استقدامًا في منصة "مساند"، وهي: اضافة اعلان

باكستان

بنجلاديش

الفلبين

الهند

إثيوبيا



أكثر من 20 جنسية للاستقدام من منصة مساند، تعرّف على أبرز الجنسيات استقداماًً — مساند | Musaned (@Musaned_DL) December 6, 2023

منصة مساند



ماذا تقدم منصة مساند؟



رحلة الاستقدام الموحدة



خدمة معروفة



إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة



التأشيرات البديلة (التعويضية)



التأشيرات لذوي الإعاقة



نقل خدمات العمالة المنزلية



نظام الشكاوى الإلكتروني



ومنصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.بخطوات بسيطة تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيهم حتى وصولهم إلى المملكة؟استقدم عاملة منزلية من فلبين، سريلانكا او كينيا محددة من قبلكم بتكلفة منخفضة وتوفر الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن عاملة.خدمة تتيح لأصحاب النشاطات التالية: المزارعين، الصيادين، الرعاة، النحالين والاسطبلات إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة من ضمن المهن المتاحة.إصدار تأشيرة بديلة بدون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يومًا من تاريخ وصولهم للمملكة.تمكين ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية من طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة.أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مكاتب الاستقدام والعملاء.تتيح المنصة رفع الشكاوى أو الملاحظات بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية، وذلك لحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.