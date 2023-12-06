الأربعاء، 22 جمادى الأولى 1445 ، 06 ديسمبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

تعرّف على الجنسيات الأكثر استقدامًا للعمالة المنزلية بالمملكة

مساند العمالة المنزلية
منصة مساند
أ أ
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أتاحت منصة "مساند" لخدمات العمالة المنزلية، الاستقدام من أكثر من 20 جنسية مختلفة.
وتصدرت خمس جنسيات قائمة الدول الأكثر استقدامًا في منصة "مساند"، وهي: اضافة اعلان
باكستان
بنجلاديش
الفلبين 
الهند 
إثيوبيا


منصة مساند

ومنصة مساند أحد مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهي منصة الكترونية شاملة لتجربة استقدام العمالة المنزلية بشكل متكامل، تهدف إلى تسهيل إجراءات استقدام العمالة المنزلية وزيادة مستوى حفظ حقوق جميع الاطراف عن طريق تعريف أصحاب العمل والعمالة المنزلية بحقوقهم وواجباتهم.

ماذا تقدم منصة مساند؟



رحلة الاستقدام الموحدة

بخطوات بسيطة تبدأ من اختيار مهنة العمالة وجنسيهم حتى وصولهم إلى المملكة؟

خدمة معروفة

استقدم عاملة منزلية من فلبين، سريلانكا او كينيا محددة من قبلكم بتكلفة منخفضة وتوفر الوقت المستغرق في عملية الاستقدام والبحث عن عاملة.

إصدار تأشيرات المزارعين والصيادين والرعاة

خدمة تتيح لأصحاب النشاطات التالية: المزارعين، الصيادين، الرعاة، النحالين والاسطبلات إصدار التأشيرات لاستقدام العمالة من ضمن المهن المتاحة.

التأشيرات البديلة (التعويضية)

إصدار تأشيرة بديلة بدون رسوم حكومية في حال الخروج النهائي للعمالة خلال 90 يومًا من تاريخ وصولهم للمملكة.

التأشيرات لذوي الإعاقة

تمكين ذوي الإعاقة المسجلين في نظام الرعاية الاجتماعية من طلب تأشيرة العمالة المنزلية المسجلة.

نقل خدمات العمالة المنزلية

أتمتة ومتابعة وتحسين نقل خدمات العمالة المنزلية عبر تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف مكاتب الاستقدام والعملاء.

نظام الشكاوى الإلكتروني

تتيح المنصة رفع الشكاوى أو الملاحظات بشكل إلكتروني دون الحاجة لزيارة الفروع أو قنوات التواصل الخاصة بوزارة الموارد البشرية، وذلك لحماية حقوق أطراف العلاقة التعاقدية.

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