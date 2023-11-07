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تعديل حالة الوريث.. تنبيه عاجل من التأمينات بخصوص صرف المعاش

الراتب - ريال 0 عملة
صرف المعاش في بداية الشهر الميلادي
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تتيح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على الحالة الاجتماعية للوريثة "المرأة" أو الحالة التعليمية (للورثة الشباب من الذكور بسن 21 -26 سنة).

وكذلك الحالة الصحية (للوريث العاجز) أو الحالة الوظيفية؛ وذلك للحفاظ على حقوق المستفيدين وضمان استمرار صرف الاستحقاق الشهري.اضافة اعلان

الخطوات

وفيما يلي الخطوات:
- الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة".
- الدخول على تعبئة النموذج الإلكتروني.
- إدخال رقم هوية المتوفى وهوية الوريث المراد تعديله ورقم الجوال المسجل في أبشر، ثم الضغط على "التالي".
- يتم عرض بيانات المتوفى والوريث وتفاصيل العنوان.
- يتم اختيار أحد أسباب التعديل:
في حال كان سبب التعديل (يتيمة الأبوين، الوريث طالب، بلوغ السن، الوريث عاجز) يتم رفع المستندات المطلوبة.
في حال كان سبب التعديل موظفة حكومية يتم تعبئة تاريخ الالتحاق بالعمل الحكومي ورفع مستند تفاصيل الالتحاق بالعمل.
في حال كان السبب الزواج فيتم إرجاع تواريخ الزواج من مركز المعلومات الوطني بصيغة: سنة/يوم/شهر.
- الموافقة على الإقرار، ثم الضغط على "إرسال.

المستندات المطلوبة

- إرفاق مستند إثبات الدراسة للوريث الطالب من 21 سنة إلى 26 سنة.
- إرفاق شهادة التخرج أو طي القيد للوريث الابن الذي ترك الدراسة
- إرفاق التقارير الطبية للوريث العاجز..
- إرفاق صورة قرار ترك/التحاق العمل الحكومي للوريثة.


صرف المستحقات

وقالت التأمينات عبر العناية بالعملاء في منصة "إكس" ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول صرف المعاش بعد إجراء تعديل على بيانات الوريث: "في حال تقدمت بطلب صرف مستحقات في التأمينات، فإن إجراءات الصرف تمر بعدة مراحل وسيصلك رساله نصية عند الانتهاء من المعالجة، علمًا بأن موعد  الصرف بعد اعتماد الطلب يكون في بداية الشهر الميلادي".   

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