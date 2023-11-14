تسجيل المتزوجة كمستفيد رئيس في حساب المواطن... 5 حالات تعرفي عليها

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كشف حساب المواطن عن خمس حالات لتسجيل المرأة المتزوجة كمستفيد رئيس في برنامج الدعم.

وقال عبر حساب "خدمة المستفيدين" في منصة "إكس": "بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية (المهجورة، متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين، عائلة فاقد الأهلية، زوجها غائب)". اضافة اعلان

واشترط "إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم إضافتها كتابع مع رب الأسرة".



بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي في الحالات التالية( المهجورة،متزوجة من غير سعودي، عائلة سجين ،عائلة فاقد الاهلية ، زوجها غائب ) وارفاق المستندات المطلوبة لاثبات الحالة ، وفي حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة يتم اضافتها كتابع مع رب الاسرة — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 14, 2023

خطوات التسجيل في حساب المواطن



المستهدفون من حساب المواطن



حساب المواطن

