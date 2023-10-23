تداول تعلن عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف الفوري

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أعلنت هيئة السوق المالية (تداول) عن برنامج تطوير الخريجين (GDP) للعام (2024م) وهو برنامج مصمم للخريجين في المملكة الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية. اضافة اعلان

وستكون مدة البرنامج (تسعة أشهر) لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي:





التخصصات



شروط التقديم في البرنامج:



المزايا:



الوثائق المطلوبة عند التقديم:



مدة البرنامج:



طريقة التقديم:

