تداول تعلن عن برنامج تطوير الخريجين المنتهي بالتوظيف الفوري

أ أ
أعلنت هيئة السوق المالية (تداول) عن برنامج تطوير الخريجين (GDP) للعام (2024م) وهو برنامج مصمم للخريجين في المملكة الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية.
وستكون مدة البرنامج (تسعة أشهر) لحملة البكالوريوس فأعلى في مختلف التخصصات على النحو التالي:
التخصصات
- إدارة الأعمال
- المالية
- المحاسبة
- القانون
- التسويق
- الاقتصاد
- الأنظمة
- التمويل
- الترجمة
- وسائل الأعلام الرقمية
- اللغة الإنجليزية
- هندسة الحاسب
- علوم الحاسب
- نظم المعلومات
- تقنية المعلومات
- أمن المعلومات
- الأمن السيبراني
- هندسة البرمجيات
- تصميم الجرافيك
- الإعلام الرقمي
- الموارد البشرية
- إدارة الجودة
- إدارة المشاريع
- تخصصات أخرى
شروط التقديم في البرنامج:
- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية (يوجد قسم مخصص للنساء).
- حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة سعودية أو من جامعة معترف بها من وزارة التعليم في أحد التخصصات أعلاه.
- أن يكون المتقدم حديث التخرج (خلال الـ 12 شهراً الماضية).
- معادلة الشهادة من وزارة التعليم إذا كانت صادرة من جامعة خارج المملكة.
- أن يكون المتقدم أو املتقدمة متمكن من اللغة الإنجليزية.
- التفرغ التام للبرنامج.
المزايا:
- العمل في الشركة السوق المالية السعودية (تداول) بعد إتمام البرنامج.
- راتب شهري (12,350 ريال) لخريجي مرحلة البكالوريوس.
- راتب شهري (14,000 ريال) لخريجي درجة الماجستير.
- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
- تأمين صحي للمتدربين وأسرهم (الزوج، الأطفال)
- إجازة سنوية مدفوعة الأجر.
- إجازات رسمية مدفوعة الأجر.
الوثائق المطلوبة عند التقديم:
- نسخة من السيرة الذاتية باللغة الإنجليزية.
- نسخة من السجل الأكاديمي وشهادة التخرج.
- صورة من بطاقة الهوية الوطنية.
- نتيجة اختبار القدرات العامة من قياس (اختبار القدرات العامة يستهدف خريجي الثانوية العامة).
- نتيجة اختبار اللغة الإنجليزية (IELTS أو TOEFL أو ما يعادلهم) (إن وجدت).
- نسخة من الشهادات المهنية (SOCPA, CME, CPA, CFA) (إن وجدت)
مدة البرنامج:
- 9 أشهر
طريقة التقديم:
بدأ التقديم اليوم الاثنين 1445/4/8هـ عن طريق الرابط التالي: اضغط هنا