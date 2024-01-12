تخفيض رسوم الإقامة المميزة إلى 4 آلاف ريال

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قرر مركز الإقامة المميزة في المملكة مؤخرًا، تخفيض رسومها للفئات المستهدفة إلى 4 آلاف ريال فقط تدفع لمرة واحدة.

الإقامة المميزة.. تخفيض الرسوم إلى 4 آلاف ريال

وأكد المركز على أن الهدف من اطلاق 5 منتجات جديدة للإقامة المميزة، تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي يجذب أفضل العقول والاستثمارات وتمكين الاقتصاد الوطني من خلال خلق الوظائف. اضافة اعلان





الإقامة المميزة.. الرياضيون من الفئات المؤهلة



وقال المركز إن بين الفئات المؤهلة للحصول على الإقامة المميزة، الرياضيون أو المختصون في مجال الرياضة ولديهم إنجازات رياضية ملموسة في المملكة أو خارجها.

الإقامة المميزة.. 5 منتجات جديدة في المملكة



مميزات الإقامة المميزة في المملكة



الاستثمار في البورصة وحرية الخروج والدخول



1ـ كفاءة استثنائية.2ـ موهبة.3ـ مستثمر أعمال.4ـ رائد أعمال.5ـ مالك عقار.ويحق لحاملي الإقامة المميزة وأفراد عائلاتهم الإقامة والعمل والاستثمار في المملكة، مع حرية التنقل بين وظائف القطاع الخاص.1ـ إمكانية استقدام العمالة المنزلية الأجنبية بحسب الحاجة وكفالة إقامتهم في المملكة.2ـ إمكانية إصدار تأشيرات زيارة للأقارب مثل الوالدين والأجداد والأحفاد والأشقاء وأبنائهم.3ـ الحق في تملك العقارات للأغراض السكنية والتجارية والصناعية في جميع أنحاء المملكة باستثناء مكة والمدينة والمناطق الحدودية، ويمكن الاستفادة من العقارات بمكة والمدينة بحق انتفاع بحد أقصى 99 عامًا.4ـ حق الاستثمار في بورصة الأوراق المالية السعودية.5ـ الحق في امتلاك السيارات وغيرها من وسائل النقل الخاصة وترخيصها داخل السعودية.6ـ حرية الخروج والدخول للمملكة دون قيود، وحق استخدام الممرات المخصصة للمواطنين السعوديين في المطارات السعودية.