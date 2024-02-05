أعلنت
أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الهندسية على المرتبة
السابعة المشمولة بسلم الموظفين العام "بنظام التعاقد" على النحو
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تخصصات
ورابط التقديم في وظائف أمانة المنطقة الشرقية
المسميات
الوظيفية:
1 -
مهندس كهرباء
2 -
مهندس كيميائي
3 -
مهندس معماري
4 -
مهندس تخطيط مدن
5 -
مهندس ديكور مساعد
6 -
مهندس تصميم مواقع.
طريقة
التقديم
يبدأ
التقديم اليوم الاثنين 1445/7/24هـ عبر منظومة التوظيف الموحدة "جدارات"
من خلال الرابط (اضغط هنا
) ويستمر حتى الأربعاء 1445/8/4هـ.
نبذة
عن الأمانة
وأمانة
المنطقة الشرقية هي الأمانة المعنية بتطوير المنطقة الشرقية وتقديم الخدمات
البلدية الراقية بمنهجية ومهنية عالية؛ لتحقيق بيئة صحية وعمرانية عصرية مناسبة
لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم.