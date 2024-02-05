الإثنين، 24 رجب 1445 ، 05 فبراير 2024

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تخصصات ورابط التقديم في وظائف أمانة المنطقة الشرقية

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أمانة المنطقة الشرقية
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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الهندسية على المرتبة السابعة المشمولة بسلم الموظفين العام "بنظام التعاقد" على النحو التالي:اضافة اعلان

تخصصات ورابط التقديم في وظائف أمانة المنطقة الشرقية

المسميات الوظيفية:
1 - مهندس كهرباء
2 - مهندس كيميائي
3 - مهندس معماري
4 - مهندس تخطيط مدن
5 - مهندس ديكور مساعد
6 - مهندس تصميم مواقع.

طريقة التقديم

يبدأ التقديم اليوم الاثنين 1445/7/24هـ عبر منظومة التوظيف الموحدة "جدارات" من خلال الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى الأربعاء 1445/8/4هـ.



نبذة عن الأمانة

وأمانة المنطقة الشرقية هي الأمانة المعنية بتطوير المنطقة الشرقية وتقديم الخدمات البلدية الراقية بمنهجية ومهنية عالية؛ لتحقيق بيئة صحية وعمرانية عصرية مناسبة لراحة وسلامة المواطنين والمقيمين ورفاهيتهم.

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