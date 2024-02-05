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أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، عن فتح باب التقديم لشغل عدد من الوظائف الهندسية على المرتبة السابعة المشمولة بسلم الموظفين العام "بنظام التعاقد" على النحو التالي: اضافة اعلان





تخصصات ورابط التقديم في وظائف أمانة المنطقة الشرقية



طريقة التقديم



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