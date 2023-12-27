تحذير من "النقل": 5 آلاف ريال غرامة مخالفة طلب "اللوكيشن"

أ أ

كشف متحدث الهيئة العامة للنقل أن عقوبة عدم الالتزام بالعنوان الوطني في توصيل الخدمات البريدية، وطلب "اللوكيشن" بدلا من ذلك هي مخالفة تصل إلى 5 آلاف ريال. اضافة اعلان





5 آلاف ريال مخالفة عدم الالتزام بالعنوان الوطني



رفع الوعي باستخدام العنوان الوطني



استخدام العنوان الوطني المكون من 4 أخرف و4 أرقام



خدمات العنوان الوطني تشمل الأفراد وقطاع الأعمال



وقال صالح الزويد إن هذه المخالفة تطبق في حالة امتناع السائق أو الشركة عن استخدام العنوان الوطني المكون من 4 حروف و 4 أرقام، وفقا لـ "عكاظ".وأكد الزويد خلال لقائه في برنامج الشارع السعودي على القناة السعودية؛ «بالنسبة للائحة التنفيذية للنظام، حددت مجموعة من الالتزامات على الشركات المتخصصة من بينها الالتزام باستخدام العنوان الوطني.لافتاً أن المستفيد يستطيع رفع شكوى للشركة، ويتم الرد خلال 7 أيام عمل، وإذا لم تستجب الشركة يمكن التصعيد للهيئة العامة للنقل.مشيراً إلى أن الهدف هو رفع الوعي باستخدام العنوان الوطني من قبل المستخدم والشركات وتسريع وصول الشحنات والطلبات.وكانت الهيئة قد شددت على أهمية استخدام العنوان الوطني المختصر والمكون من أربعة أحرف وأربعة أرقام الذي يمثل نظامًا لعنونة موقع المستفيد بشكلٍ رسمي ودقيق.ويؤهله للحصول على خدمات لوجستية ذات جودة وكفاءة مما يمكنه من التعامل مع الجهات الحكومية والخاصة كافة بشكل آمن وميسر.وأشارت الهيئة إلى أن خدمات العنوان الوطني المختصر التي تشمل الأفراد وقطاع الأعمال تقدم مجانًا وتتميز بتغطيتها لمناطق المملكة كافة بدقة عالية تصل إلى 1 متر مربع.بالإضافة إلى أنها تؤهل المستفيد أو المستخدم من الحصول على 10 عناوين في مختلف أنحاء العالم عن طريق خدمة عالمي.