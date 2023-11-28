الثلاثاء، 14 جمادى الأولى 1445 ، 28 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير من "التجارة" حول موثوقية المتاجر الإلكترونية

وزارة التجارة
وزارة التجارة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

طالبت وزارة التجارة بضرورة التأكد من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها، حرصا على عدم التعرض لعمليات الاحتيال المالي.اضافة اعلان

موثوقية المتاجر الإلكترونية

وأضافت الوزارة، عبر حسابها في "تويتر"، أنه يمكن التحقق من موثوقية المتاجر الإلكترونية قبل التعامل معها عبر الرابط التالي ""http://business.sa.



الاستعلام عن بيانات السجل التجاري

وفي وقت سابق اوضحت وزارة التجارة الخطوات المطلوبة واللازمة للاستعلام عن بيانات السجل التجاري.
وأوضحت وزارة التجارة، أن هذه الخدمة تتيح للمستخدمين الاطلاع على البيانات التجارية من خلال البحث برقم أو اسم السجل التجاري.
 كما تتيح للمستخدمين إمكانية البحث بالنشاط التجاري أو الكيان التجاري أو من خلال تحديد المدينة.

تفاصيل السجلات الفرعية

 ومن خلال محرك البحث يتمكن مستخدم الخدمة من الاطلاع على معلومات السجل التجاري من حالة السجل، رأس المال، الهاتف المسجل تاريخ إصدار وانتهاء السجل بالإضافة إلى تفاصيل السجلات الفرعية.

الخطوات:

1 - الضغط على ابدأ الخدمة.
2 - إدخال المعلومات المطلوبة.
3 - تسجيل الدخول على الخدمة عبر الموقع الإلكتروني.
4 - الضغط على أيقونة الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.
5 - إدخال رقم أو اسم السجل التجاري والضغط على بحث.

اقرأ أيضا

سلبيات-المعهد-التقني-السعودي-لخدمات-البترول-640x360
4:50 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

لكافة المؤهلات.. وظائف شاغرة بالمعهد التقني لخدمات البترول

images (2)
4:30 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

الصحة الفلسطينية: 35 ألف جريح بحاجة إلى العلاج

ابشر الهوية
4:22 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

بكل سهولة.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

حساب المواطن - التسجيل
4:00 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

تنبيه مهم بخصوص كلمة المرور لمستفيدي حساب المواطن

اقرأ أيضا

طفح جلدي غامض يؤدي إلى تضخم القلب ويسبب الوفاة

خطوات الحصول على دعم سكني عاجل غير مسترد من وزارة الإسكان

بدء قبول طلبات التعاون مع الكوادر الوطنية للتدريس في الجامعة الإسلامية بالمدينة

رابط التقديم.. هيئة التخصصات الصحية تطرح وظائف قانونية وهندسية بالرياض

رواتب تنافسية وتأمين.. "سبل" تطرح وظائف إدارية ومالية لهؤلاء الخريجين

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

images
10:20 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. وظائف شاغرة بهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية

الراتب - ريال 0 عملة
10:17 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف المعاشات لمستفيدي التأمينات لشهر نوفمبر

الضمان الاجتماعي المطور
9:07 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. الموعد الجديد لصرف الضمان الاجتماعي والاستعلام عن الأهلية

الوحداث المدنية 5
8:26 ص الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أماكن تواجد ومواعيد عمل الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية 1445

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الطقس - الامطار - امطار - رياح - الارصاد
4:01 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ11مساءً

أخبار السعودية
2:11 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

أخبار السعودية.. موعد صرف معاشات التأمينات وبشرى يخصوص رحلات الطيران الداخلية

202011260155585558
2:09 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر سكان هذه المناطق من موجة باردة وحرارة منخفضة

images
1:05 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

عاجل.. طريقة استخراج شهادة امتثال المباني 1445.. الشروط والمستندات المطلوبة

سماحة مفتي عام المملكة
12:29 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

مفتي المملكة يدعو للتبرع للمحتاجين بمناسبة فصل الشتاء

برنامج سكني
12:26 م الثلاثاء، 28 نوفمبر 2023

شروط تحمل الدولة لضريبة التصرفات العقارية