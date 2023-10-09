تحذير عاجل من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين

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دعت سفارة المملكة في أستراليا، المواطنين المتواجدين على أراضيها، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة نظرًا للأحوال الجوية. اضافة اعلان





حرائق الغابات



نظراً للأحوال الجوية في فصل الصيف في أستراليا والمرتبطة عادة بظروف مناخية مثل حرائق الغابات. تأمل السفارة من جميع المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المختصة. وفي الحالات الطارئة يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ 0432257277 — Embassy of Saudi Arabia in Australia (@KSAembassyAUST) October 9, 2023

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًا للأحوال الجوية في فصل الصيف في أستراليا والمرتبطة عادة بظروف مناخية مثل حرائق الغابات. تأمل السفارة من جميع المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المختصة".وأشارت إلى أنه في الحالات الطارئة يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ 0432257277.