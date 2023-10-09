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تحذير عاجل من سفارة المملكة في أستراليا للمواطنين

سفارة المملكة في أوغندا
سفارة المملكة في أستراليا تحذر من حرائق الغابات
أ أ
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دعت سفارة المملكة في أستراليا، المواطنين المتواجدين على أراضيها، إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة نظرًا للأحوال الجوية.اضافة اعلان

حرائق الغابات

وقالت عبر حسابها في منصة "إكس": "نظرًا للأحوال الجوية في فصل الصيف في أستراليا والمرتبطة عادة بظروف مناخية مثل حرائق الغابات. تأمل السفارة من جميع المواطنين اتخاذ أقصى درجات الحيطة خلال الفترة القادمة  واتباع الإرشادات الصادرة من السلطات المختصة". 
وأشارت إلى أنه في الحالات الطارئة يرجى الاتصال على هاتف الطوارئ 0432257277.


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