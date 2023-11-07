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تحذير عاجل من خبير تقني حول الشراء بالبطاقة الرسمية من الإنترنت (فيديو)

الاحيتال المالي
الشراء من الإنترنت
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حذر الخبير التقني، عبدالله السبع، من الشراء بالبطاقات الرسمية من الإنترنت، وقال: لا تشتري أبدا من الإنترنت ببطاقتك الرسمية حتى في المواقع المضمونة.اضافة اعلان


البطاقات مسبقة الدفع أكثر أمانًا

وقال إن أفضل طريقة للشراء من الإنترنت هي استخدام بطاقة مسبقة الدفع أو محفظة إلكترونية.
ونوه بأن المقصود بالبطاقة الرسمية هي البطاقة المخصصة للرواتب، أو بطاقة حسابك في البنك وبها مدخراتك ومعاملاتك المالية المختلفة، سواء كانت للتعامل الشخصي أو العملي.


عدم وضع بياناتك على الإنترنت

وأكد الخبير التقني على أهمية عدم وضع بيانات بطاقتك الأساسية في أي عملية شراء والاكتفاء بالبطاقات مسبقة الدفع أو المحافظ الإلكترونية، التي تحتوي على مبالغ مالية قليلة.
وقال إن عمليات الاحتيال والنصب لا تخفى على أحد، ومحاولات الابتزاز منتشرة وخاصة من خارج المملكة، فإذا تعرضت لأي منها فلن تكون الخسائر كبيرة بعيدًا عن البطاقات الشخصية.

10 نصائح لتجنب الاحتيال القانوني

يحذر خبراء التقنية عادة من خطورة عمليات الاختراق أو الاحتيال عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تستهدف سرقة الأموال أو البيانات الشخصية للمستخدمين.

1-معلوماتك شخصية

إذ يجب على كافة الأشخاص عدم الإفصاح عن معلومات خاصة بهم أو أي من المقربين منهم إلى كيانات أو أماكن غير موثوقة، إذ يستخدمها المحتالون عن طريق الهندسة الاجتماعية لتنفيذ مخططاتهم.

2-معلوماتك المصرفية

تعامل المعلومات المصرفية بنوع من الخصوصية التامة، إذ لن تطلبها أي جهة بصورة مباشرة منك كعميل.
وعند التعامل بها عبر المواقع الإلكترونية والتطبيقات، يجب التيقن من أنها مواقع حقيقية ومأمونة وذات مصداقية عالية.

3-تصوير البطاقة المصرفية

تداول بيانات بطاقتك المصرفية من خلال تصويرها وتزويد شخص آخر بها قد يجعلك عرضه لعمليات الاحتيال إذا تداولت تلك الصورة مع أشخاص غير موثوقين.

4-كلمات السر والـ OTP

تعتبر من الأمور فائقة الخصوصية والسرية لكل عميل، إذ لا يمكن الإفصاح عنها لأي شخص تحت أي ظرف، وكذلك لن تطلبها منك أي جهة رسمية أو غير رسمية،، إلا إذا كان المحتال نفسه.

5-المكالمات الهاتفية

لا تثق في أي مكالمات هاتفية تطلب منك بياناتك الشخصية والمصرفية حتى وإن كانت من أرقام محلية، فالكثير من المحتالين يستخدمون تطبيقات تسمح لهم بالظهور برقم محلي كنوع من الثقة، ولكنه في النهاية رقم هاتف وهمي.

6-الروابط

احترس من الضغط على أي روابط ترسل إلى هاتفك، وتريث في التعامل مع الروابط التي ترسل بشكل عشوائي من قبل أي أناس مسجلين على قائمة اتصالاتك، فقد تكون أجهزتهم مخترقة بالفعل.

7-اتصل قبل التحويل

 إذا أتتك رسالة برابط دفع أموال من قبل شخص تعرفه، فاتصل به هاتفيًا قبل القيام بعملية التحويل للتأكد من أنه هو من يراسلك وأن جهازه غير مخترق.

8-تخلص من البرامج

 طهر جهازك من برامج التحكم عن بعد إذ تشكل بوابة لدخول المحتالين إلى جهازك وبدء عملية تصفير الحساب.

9-رسوم التوصيل

رسالة مفخخة تأتي دائمًا لمن يقومون بالشراء من الخارج «أونلاين» تطلب منهم استكمال دفع مبلغ رمزي، احترس منها.

10-أرقام هاتف البنك

احتفظ بأرقام التواصل مع بنكك في هاتفك، ولا تتردد أبدا في طلب مساعدتهم حال كان لديك شك في أي شيء فهم متواجدون على مدار الساعة لخدمتك.


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