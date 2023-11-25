تحذير عاجل من حساب المواطن حول إيقاف الدعم بشكل تلقائي بهذه الحالة

قال حساب المواطن، إنه يتم إسقاط الوالد – المستفيد الرئيس – من برنامج الدعم عند وفاته، مع استمرار تقديمه لبقية أفراد الأسرة الآخرين.
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول الإجراءات التي يجب اتباعها بعد أن توفي والده قبل فترة، ويسأل عما إذا كان حساب المواطن يذهب إلى الوالدة تلقائيًا، أم يجب أن تقوم بعمل حساب جديد وتضيف التابعين معها؟.
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".
وأوضح أنه سيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية".
سيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية ، وبإمكانها التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط: https://t.co/9lOVCgOkzI عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات وتقديم الطلب)، نسعد بخدمتك— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 23, 2023
خطوات تسجيل الأرملةوأشار إلى أنه بإمكان الأرملة التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط: (اضغط هنا) عبر الخطوات التالية:
-تسجيل جديد.
-تفاصيل الطلب.
-تعبئة البيانات.
-تقديم الطلب.
المستهدفون من حساب المواطن1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.
تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعموأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.