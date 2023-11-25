السبت، 11 جمادى الأولى 1445 ، 25 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

تحذير عاجل من حساب المواطن حول إيقاف الدعم بشكل تلقائي بهذه الحالة

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن يتوقف تلقائيًا عن الشخص المتوفى
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

قال حساب المواطن، إنه يتم إسقاط الوالد – المستفيد الرئيس – من برنامج الدعم عند وفاته، مع استمرار تقديمه لبقية أفراد الأسرة الآخرين.اضافة اعلان
جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول الإجراءات التي يجب اتباعها بعد أن توفي والده قبل فترة، ويسأل عما إذا كان حساب المواطن يذهب إلى الوالدة تلقائيًا، أم يجب أن تقوم بعمل حساب جديد وتضيف التابعين معها؟.
وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".
وأوضح أنه سيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية".


خطوات تسجيل الأرملة

وأشار إلى أنه بإمكان الأرملة التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط:⁦ (اضغط هنا) ⁩ عبر الخطوات التالية:
-تسجيل جديد.
-تفاصيل الطلب.
-تعبئة البيانات.
-تقديم الطلب.

المستهدفون من حساب المواطن

1 – الأسر السعودية.
2 – المواطن غير المتزوج.
3 – الأفراد المستقلون في سكن خاص كفرد مستقل.
4 – الأفراد المستفيدون من خدمات الضمان الاجتماعي.
5 – الأفراد الحاملون للبطاقات الخاصة بالنقل.
6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.
7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.
8 – زوجة المواطن السعودي.

تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

وأعلن حساب المواطن بالتزامن مع صرف الدفعة 71 عن تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم بما يتسق مع مستهدفاته الاستراتيجية في رفع كفاءة الدعم، وضمان وصوله وتوجيهه للفئات الأكثر استحقاقًا.
وتتضمن التعديلات الجديدة:
تعديل الحد الأعلى للدعم المقدم من البرنامج، بحيث لا يتجاوز الدعم للأسر المكونة من ستة أشخاص (رب الأسرة وتابعين أعلى من 18 عامًا، وثلاثة تابعين أقل من 18 عامًا).
إضافة إلى تعديل الحد المانع لاستحقاق الدعم، بأن لا يتجاوز مجموع دخل المستفيد وأسرته مبلغ 20 ألف ريال، وتعديل حد التناقص بما يتوافق مع ذلك.
ويمكن للمستفيدين زيارة الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج لمعرفة استحقاقهم من الدعم بشكل دقيق.
 وتهدف التعديلات إلى ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه؛ بما يضمن تحقيق أهدافه المرجوة في حماية الأسر السعودية، وتخفيف الأعباء عنهم، وتحسين معيشتهم، في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة حول العالم.

اقرأ أيضا

حساب المواطن
11:12 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

مصاب بجلطة ومتزوج من اثنتين.. هل يمكن تسجيل أحدهما كمستفيد رئيس في حساب المواطن؟

F_tXCoZXAAAz-PQ
10:01 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

موعد التقديم.. "المالية" تُعلن عن فرص توظيف للخريجين

الراتب - ريال 0 عملة
8:10 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. صرف معاش عملاء التقاعد في هذا الموعد

images
8:10 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

سارع بالتقديم.. الإعلان عن 220 وظيفة للثانوية فأعلى بهذه المناطق

اقرأ أيضا

تصل لـ500 ريال.. توضيح عاجل لجدول العقوبات والمخالفات في وسائل النقل العام

رد جديد.. تعرف على أقصى مهلة لإيداع الدعم السكني

عاجل.. أبشر: أجور استلام وتوصيل لوحات المركبات لا تشمل الـ100 ريال رسوم الاستبدال

عاجل.. فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية

عاجل.. بشرى من الضمان الاجتماعي لهؤلاء الطلاب

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

ايداع - مكافأة - ريال -- حساب المواطن 8:02 ص الإثنين، 06 نوفمبر 2023

عاجل.. إيداع حساب المواطن في هذا الموعد.. 4 خطوات لمعرفة قيمة استحقاقك

img 3:21 م الأحد، 05 نوفمبر 2023

حساب المواطن يكشف سبب تبكير موعد إيداع الدعم الشهري

حساب المواطن 9:01 ص الأحد، 05 نوفمبر 2023

عاجل.. موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن.. تعرف على قيمة استحقاقك

حساب المواطن 9:56 م الجمعة، 03 نوفمبر 2023

شروط تسجيل الشخص الأعزب في حساب المواطن

اقرأ أيضا

مؤسسة-مسك-1200x900
2:00 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

وظائف شاغرة لدى مؤسسة مسك في مختلف التخصصات

حساب المواطن - ريال
1:02 ص الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن: هذه الطريقة تمكن الأم من احتساب الأبناء معها في الدعم

غازكو
11:02 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

عاجل.. براتب 8 آلاف ريال.. وظائف شاغرة بشركة الغاز والتصنيع الأهلية غازكو

جامعة الملك خالد
10:04 م الخميس، 23 نوفمبر 2023

وظائف شاغرة لدى جامعة الملك خالد للعمل بنظام العقود

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

العالم فى اسبوع
1:02 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

العالم في أسبوع.. تعويضات حقوق المسافرين وتوضيح عاجل حول التصوير بدون إذن

مواقيت الصلاة
12:33 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

السبت 11 جمادى الأولى.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

حساب المواطن - ريال
12:26 ص السبت، 25 نوفمبر 2023

تحذير عاجل من حساب المواطن حول إيقاف الدعم بشكل تلقائي بهذه الحالة

F_uKDPDWwAAaY4o
11:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

عاجل.. "الأرصاد" يُحذر من ضباب على الرياض وهذه المناطق

images
10:02 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

باقي 6 أيام.. خبير طقس يكشف مفاجأة عن شتاء هذا العام

الزفاف بالسعودية
9:11 م الجمعة، 24 نوفمبر 2023

بعد هذا التحذير.. هل يتم تغيير موعد حفلات الزفاف بالمملكة؟