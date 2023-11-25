تحذير عاجل من حساب المواطن حول إيقاف الدعم بشكل تلقائي بهذه الحالة

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قال حساب المواطن، إنه يتم إسقاط الوالد – المستفيد الرئيس – من برنامج الدعم عند وفاته، مع استمرار تقديمه لبقية أفراد الأسرة الآخرين. اضافة اعلان

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المتابعين حول الإجراءات التي يجب اتباعها بعد أن توفي والده قبل فترة، ويسأل عما إذا كان حساب المواطن يذهب إلى الوالدة تلقائيًا، أم يجب أن تقوم بعمل حساب جديد وتضيف التابعين معها؟.

وأجاب البرنامج عبر حسابه في منصة "إكس" بأنه "بإمكان الأرملة التسجيل وإضافة التابعين وإرفاق المستندات المطلوبة (صك حصر الورثة أو شهادة ميلاد التابعين أو بطاقة العائلة)".

وأوضح أنه سيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية".

سيتم إيقاف الدعم بشكل تلقائي بعد تحديث البيانات في الأحوال المدنية ، وبإمكانها التسجيل في حساب المواطن من خلال الرابط:⁦ https://t.co/9lOVCgOkzI ⁩ عن طريق (تسجيل جديد، تفاصيل الطلب، تعبئة البيانات وتقديم الطلب)، نسعد بخدمتك November 23, 2023

خطوات تسجيل الأرملة



المستهدفون من حساب المواطن



تطوير وتعديل ضوابط برنامج الدعم

