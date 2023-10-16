تحذير عاجل من المرور.. غرامة 900 ريال إذا قمت بهذا التصرف

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حذرت الإدارة العامة للمرور، من وضع حمولة زائدة على مركبات النقل الخفيف.

وأضافت عبر حسابها في منصة (إكس)، أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به مخالفة غرامتها من 500 ريال إلى 900 ريال. اضافة اعلان



#المرور:



الحمولة الزائدة "مخالفة مرورية"، تصل غرامتها المالية إلى 900 ريال الحمولة الزائدة "مخالفة مرورية"، تصل غرامتها المالية إلى 900 ريال pic.twitter.com/J4SrEdnJID October 16, 2023

وتحذر الإدارة العامة للمرور من السرعة الزائدة وتسببها في الحوادث على الطرق.وقالت إن الزيادة في السرعة مهما كانت بسيطة,قد تكون عواقبها وخيمة,إذ أن زيادة متوسط السرعة بمقدار 1كم/ساعة ترفع احتمالية وقوع حادث مميت بنسبة 4 – 5%.