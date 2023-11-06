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تحذير عاجل من إيقاف صرف معاش الضمان الاجتماعي في هذه الحالات

الضمان الاجتماعي المطور
جدية البحث عن عمل شرط الاستمرار المعاش
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يُشترط جدية المستفيد في البحث عن عمل؛ لاستمرار الحصول على معاش الضمان الاجتماعي. 
وحذرت الفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي من توقف صرف المعاش في ثلاث حالات: اضافة اعلان
-إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل. 
-أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها.
-أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

عدم جدية المستفيد

ويثبت عدم جدية المستفيد في الحالات الآتية:
-عدم التجاوب مع محاولات الاتصال الواردة من مركز اتصال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، على رقم المستفيد المسجل في حماية منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
-عدم التجاوب مع رسائل طلب التسجيل في المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف.
-رفض فرص العمل المقدمة دون أسباب مقبولة.
-يمكن تقديم اعتراض على فرص العمل المقدمة عند عدم ملائمتها للمستفيد مع ذكر السبب.
-كما يحق للمستفيد، عند إيقاف المعاش لثبوت عدم الجدية في البحث عن عمل، تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية، مدعم بالمستندات اللازمة لمدة شهر من تاريخ الإيقاف.

خدمات البحث عن عمل للمستفيد

وتنص المادة التاسعة عشرة من النظام على أن تتولى الوزارة، بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية والجهات ذات العلاقة، ما يأتي:
-إعداد خطة تأهيل لكل مستفيد قابل للتأهيل وفقًا لما تحدده اللائحة من شروط السن والمؤهلات واللياقة الطبية ونحوها. 
-تقديم خدمات البحث عن عمل لكل مستفيد قادر على العمل.
-المتابعة المستمرة للمستفيد القابل للتأهيل والمستفيد القادر على العمل؛ للتحقق من مدى تأهيلهم وفقًا للخطة، ومدى جدية القادر على العمل في بحثه عن عمل وقبوله عروض العمل والتدريب المناسبة.

حالات إيقاف صرف المعاش 

أعلن الضمان الاجتماعي المطور، على تويتر، عن الحالات التي تستوجب إيقاف صرف المعاش، حسب المادة السابعة عشر من نظام الضمان الاجتماعي، وهي:
-إذا تخلف شرط من شروط الاستحقاق.
-إذا ثبت للوزارة أن البيانات المقدمة عن المستقل أو الأسرة غير صحيحة.
-إذا ثبت أن المستفيد القابل للتأهيل لم يلتزم بخطة تأهيلية.
-إذا تأخر المستفيد في تحديد بياناته الشخصية التي تطلبها الوزارة مدة تزيد على (30) يومًا من تاريخ إبلاغه بطلب تحديثها.
-إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة وما في حكمها، أو لم يقبل عروض. العمل والتدريب المناسبة، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.

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