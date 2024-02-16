تحذير عاجل من "أبشر": لا تتجاوبوا مع هؤلاء (فيديو)

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حذّرت منصة "أبشر" من التجاوب مع أي متصل يطلب بيانات هويتك الرقمية "حسابك في أبشر"، أو بيانات حساباتك البنكية، وطالبت بعدم المشاركة بأي معلومة.





حملة أبشر ضد الاستغلال والاحتيال الإلكتروني



5 معلومات مهمة لا يجب مشاركتها مع أحد



عدم التجاوب مع اتصالات تزعم تسهيل الخدمات



تجنب المساءلة القانونية



تغيير الرقم السري وإعادة إنشاء كلمة المرور



ودشنت "أبشر" حملة بهدف التوعية من الاستغلال والاحتيال الإلكتروني، عبر رسائل توعوية تركيزها ينصب نحو المحافظة على سرية اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة أبشر.وقالت أبشر إن المعلومات الشخصية تعتبر الهوية الرقمية للمستفيدين، مع التأكيد على أهمية عدم مشاركتها مع الآخرين.1ـ عدم مشاركة اسم المستخدم والرمز السري ورمز التأكيد مع أي شخص.2ـ عدم زيارة وتسجيل الدخول إلى مواقع غير آمنة.3ـ التأكد من رابط أي موقع يصل إليك.4ـ الاكتفاء بتسجيل الدخول إلى موقع منصة أبشر absher.sa.5ـ عدم الإفصاح عن أي من المعلومات المتعلّقة ببيانات الهوية الرقمية.وكررت المنصة تحذيرها من ضرورة عدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات تزعم تسهيل الخدمات للمستفيدين من مواطنين ومقيمين، ومشاركة البيانات الشخصية مع أي جهة أو شخص.ودعت للمحافظة على سريتها، حماية لخصوصيتهم وتجنبًا لتعرضهم للمساءلة القانونية، وذلك عبر الحملة التوعوية المستمرة على مدار العام تحت شعار (لا يستغلونك).وحذرت المنصة من زيارة وتسجيل الدخول لمواقع غير آمنة، مؤكدةً التعامل مع الحسابات الرسمية لها من خلال موقعها الرسمي www.absher.sa، أو عبر عبر تطبيقها على متاجر التطبيقات الرسمية.وقالت المنصة إنه يمكن تغيير الرقم السري عبر موقع أبشر الرسمي، أو من خلال أجهزة الخدمة الذاتية واختيار "إعادة إنشاء كلمة المرور"، وتغيير رقم الجوال من الموقع أو من أجهزة أبشر للخدمة الذاتية واختيار "تغيير رقم الجوال.