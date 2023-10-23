تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تدشين عدد من خدمات الأمن العام في منصة "أبشر"

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تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، دشن معالي مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر". اضافة اعلان

وذلك بحضور معالي مدير مركز المعلومات الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وذلك في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض.





خدمات الأمن العام الجديدة



وشملت خدمات الأمن العام الجديدة، خدمة تجيير البطاقة الجمركية، وخدمة نقل ملكية المركبة بين أفراد الأسرة، وخدمة استبدال اللوحات للشركات، وإصدار رخصة سير مركبة من المعارض، وخدمة نقل ملكية دراجة آلية، وخدمة إصدار رخصة سير دراجة آلية، وخدمة تجديد رخصة السير المطورة، وخدمة تجديد رخصة القيادة المطورة.ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية إلى التحول الرقمي، واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكّن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة، عبر شراكات استراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، ومركز المعلومات الوطني.