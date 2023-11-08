"تحت الإجراء للصرف".. توضيح مهم من حساب المواطن قبل إيداع دفعة نوفمبر

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كشف حساب المواطن عن ماهية معنى إشعار "تحت الإجراء للصرف" للمستفيدين، وذلك غداة إيداع الدفعة 73 - شهر نوفمبر.

وقال البرنامج ردًا على استفسار لأحد المستفيدين: "حالة الدفعة "تحت الإجراء للصرف" تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم للدفعة 72 يوم الخميس بتاريخ " 9 نوفمبر". اضافة اعلان



حياك الله، حالة الدفعة " تحت الاجراء للصرف " تعني أن عملية الإيداع تحت الإجراء، وسيتم صرف الدعم للدفعة 72 يوم الخميس بتاريخ " 9 نوفمبر "، نسعد بخدمتك — خدمة المستفيدين (@Citizen_care) November 8, 2023

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