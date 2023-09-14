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تتضمن خصومات وعروض مميزة.. اتفاقية شراكة بين مطاعم "سنشوي" و"تعليم العريجاء"

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اتفاقية شراكة بين مطاعم "سنشوي" و"تعليم العريجاء"
أ أ
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وقعت سلسلة مطاعم "سنشوي"، اتفاقية شراكة مع مكتب التعليم في العريجاء بالرياض، تتضمن تقديم عروض مميزة لمنسوبيه.

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شراكة بين مطاعم سنشوي وتعليم العريجاء:


واشتملت الشراكة على خصومات تبدأ من 7 % وحتى 15% لجميع منسوبي مكتب التعليم والمعلمين والطلاب والطالبات في المدارس التابعة له.

من جانب آخر وقع الاتفاقية مدير مكتب التعليم بالعريجاء، ظافر بن سعيد الأحمري، والمدير الإداري ومسؤول الشراكات في مطاعم سنشوي، سعود العريدي.




وتهدف الشراكة إلى تقديم خدمات وعروض ومزايا خاصة بمنسوبي مكتب التعليم بالعريجاء (معلمين، معلمات، طلاب وطالبات)، وتتضمن الشراكة جميع فروع سلسلة مطاعم سنشوي STS في الرياض وعلاماتها التجارية وهي: سنشوي، توزر، سندوسه.




وتم بمقتضى الاتفاقية تخصيص عدد من البطاقات الالكترونية لمنسوبي مكتب التعليم  يستفيد منها المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات تم إيصالها لجميع المعلمين والمعلمات والطلاب والطالبات، بالإضافة إلى باقات اللمة الشهرية وعروض السفرة المتنوعة والتي  تتضمن باقات إفطار جماعي  تحتوي على أصناف متنوعة وهي خدمة جديدة لتقديم الإفطار وتوصيله مجاناً لمقر العمل بشكل يومي تحتوي على قائمة من ١٠-١٢ صنفاً.


 

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