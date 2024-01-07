الأحد، 25 جمادى الثانية 1445 ، 07 يناير 2024

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تبدأ من اليوم.. شروط ورابط التقديم على وظائف جامعة بيشة

جامعة بيشة2
جامعة بيشة
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بدأت جامعة بيشة، في تلقى طلبات الراغبين في التقدم على الوظائف التي أعلنت عنها، وخصصت 3 أيام فقط للتقديم، على أن تبدأ من اليوم الأحد 7 يناير وتنتهى يوم الثلاثاء القادم 9 يناير.اضافة اعلان

وظائف جامعة بيشة بنظام التعاون 1445هـ

وأعلنت جامعة بيشة عن عدد من الوظائف الشاغرة بنظام التعاون للعام الجامعي 1445هـ، واشترطت الجامعة في المتقدم أن يكون سعودي الجنسية، وذلك حسب التفاصيل الموضحة أدناه:


وظائف جامعة بيشة.. ملاحظات مهمة

1- التعاون هو عقد مؤقت ولا يعتبر التعاقد توظيفًا أو وعدًا بالتوظيف.
2- قبول الطلب لا يعني بالضرورة التعاقد، وتكون الجامعة ملزمة بالاستعانة بعد توقيع العقد.
3- ينظر في الطلب بحسب الاحتياج في كل كلية / فرع.
4- يجب أن تكون الوثائق المطلوبة عند التقديم واضحة، وأن تكون بصيغة PDF.
5- سيتم إلغاء واستبعاد أي طلب غير مكتمل الشروط والضوابط أو اختلاف المعلومات المقدمة من خلال الموقع الإلكتروني.
6- ليس للمتعاون أو المتعاونة أي أفضلية في التعيين عند وجود وظائف رسمية.
7- على المتقدم الاطلاع على قائمة التخصصات المطلوبة. وتحديد الكلية والقسم والتخصص والمقر المتوافق مع المؤهلات التي يحملها.


الوثائق المطلوبة لوظائف جامعة بيشة

1- صور المؤهلات العلمية.
2- صور من معادلة الشهادة.
3- صور الخبرات العملية.
4- صورة من الهوية الوطنية.
5- خطاب موافقة جهة العمل (للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص).

الشروط والتخصصات

1ـ أن يكون سعودي الجنسية وحاصلاً على المؤهل العلمي من جامعة سعودية أو جامعة أخرى معترف بها.
2ـ إجادة تامة للغة الإنجليزية.
3ـ أن تكون معادلة الشهادة صادرة من وزارة التعليم "في حال كان المؤهل من الخارج" في مرحلة البكالوريوس.
4ـ ألا يقل تقديره عن جيد جدًا.
5ـ الأولوية لمن كان متفرغًا.
6ـ أن يكون حاصلاً على موافقة جهة عمله "للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص".
7ـ أن يجتاز المقابلة الشخصية والشروط الخاصة بالكلية ويكون الترشيح حسب الأفضلية وفق العناصر التالية:
ـ المعدل التراكمي 40%.

ـ اختبار القدرات الجامعية أو ما يعادلها 30% لحملة البكالوريوس.
ـ المؤهلات والخبرات "10% لحملة البكالوريوس و 40% لحملة الماجستير والدكتوراه".
ـ المقابلة الشخصية 20%.


موعد التقديم

يبدأ التقديم بمشيئة الله يوم الأحد بتاريخ 1445/06/25هـ الموافق 2024/01/07م وينتهي التقديم يوم الثلاثاء بتاريخ 1445/06/27هـ الموافق 2024/01/09م.

رابط التقديم

من خلال الرابط التالي: اضغط هنا.

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