الخميس، 08 جمادى الثانية 1445 ، 21 ديسمبر 2023

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تابعة للأب وموظفة بمدرسة أهلية .. هل تستحق دعم المواطن؟

حساب مواطن
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار بشأن استحقاق الابنة في حالة كونها موظفة وتابعة للأب في حساب المواطن.

ابنة موظفة واستحقاقها دعم المواطن:

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وكانت إحدى المواطنات قد وجهت سؤالا تقول فيه :"  لو سمحتم هل الموظفة بمدرسة أهلية يحق لها حساب المواطن؟".

وجاء الرد : " سيكون المتقدم الرئيسي هو رب الأسرة وهو من سيحصل على الدعم وبإمكانك الاطلاع على مقدار الاستحقاق المقدم عبر الرابط "http://portal.ca.gov.sa/policies.

تأثير حافز على استحقاق دعم المواطن:



أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار من مواطن لديه دخل من "حافز"، ومدى تأثير ذلك على استحقاقه الشهري في حساب المواطن.

وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا من مواطن يقول فيه :" السلام عليكم هل اعانه البحث عن عمل تؤثر على حساب المواطن".

وجاء الرد : " وعليكم السلام ،في حال وجود دخل من "حافز" لابد من الإفصاح عنه واختيار نوع الدخل "غير ذلك" ومصدر الدخل "مخصص من برنامج حافز" ،وسيتم احتسابه ضمن مجموع دخل الاسرة ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".

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