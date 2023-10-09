تأهيل قيادات شابة لتعزيز الصورة الإيجابية عن المملكة

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أعلن مشروع سلام للتواصل الحضاري عن إطلاق النسخة السادسة من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، الذي يهدف إلى إعداد وتأهيل الشباب السعودي من الجنسين. اضافة اعلان

ويهدف المشروع إلى تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة ومكانتها دوليًا، وإتاحة الفرص للقيادات الشابة لتطوير مهاراتهم وزيادة معارفهم؛ لمساندة الجهود القائمة في نشر ثقافة التواصل الحضاري.





اكتشاف الطاقات الكامنة لدى الشباب





منجزات المملكة الإنسانية والحضارية





تحسين النسخة السادسة للبرنامج



وأوضح المدير التنفيذي للمشروع الدكتور محمد السيد، أن إطلاق النسخة السادسة من البرنامج يأتي متوافقًا مع التوجهات الإستراتيجية لمشروع سلام في تمكين الشباب السعودي واكتشاف الطاقات الكامنة لديهم.وأضاف، وتفعيل طاقات الشباب للإسهام في إبراز الصورة الذهنية الحقيقية للمملكة، إضافة إلى بناء شخصية قيادية تواصلية شبابية متكاملة للتواصل مع الثقافات الأخرى.وأشار إلى أهمية تقديم المملكة ومنجزاتها الإنسانية والحضارية إلى العالم، بما يتوافق مع رؤية السعودية 2030.وذلك من خلال ما يقدمه برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي للمشاركين في مجالات تدريبهم وتنمية قدراتهم في موضوعات الصورة الذهنية والتواصل الحضاري مع مختلف الثقافات.وأكد أن العمل على مواطن التطوير والتحسين للبرنامج في نسخته السادسة، عطفا على الدروس المستفادة من النسخ السابقة من أهم الأسباب التي ستحفز الراغبين في البرنامج للمبادرة بالتسجيل والالتحاق به.وسيحرص المشروع على تطوير البرنامج في نسخته السادسة بأنماط وأساليب متنوعة وحديثة، لتحقيق أكبر أثر ملموس في إعداد شباب مؤهل لتمثيل الوطن في المحافل الدولية.