تأمين وبدلات.. "موانئ" تطرح وظائف شاغرة في الرياض وجدة والدمام

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في كل من الرياض والدمام وجدة، على النحو التالي: اضافة اعلان





وظائف شاغرة في الرياض وجدة والدمام



التخصصات المطلوبة:



المزايا:



الشروط المطلوبة:



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طريقة التقديم:

