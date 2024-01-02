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تأمين وبدلات.. "موانئ" تطرح وظائف شاغرة في الرياض وجدة والدمام

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الهيئة العامة للموانئ
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أعلنت الهيئة العامة للموانئ عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في كل من الرياض والدمام وجدة، على النحو التالي:اضافة اعلان

وظائف شاغرة في الرياض وجدة والدمام

المسميات الوظيفية:
1 – مترجم.
2 - مهندس مدني.
3 - مدير مشروع.
4 - مهندس كهربائي.
5 - مدير قسم العقود.
6 - أخصائي تطوير وتدريب.
7 - مدير أول مشاريع التحول الرقمي.

التخصصات المطلوبة:

- الهندسة
- اللغويات
- الترجمة
- هندسة مدنية
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- تقنية المعلومات
- الهندسة الكهربائية
- أي تخصص اخر ذو صلة

المزايا:

1 - بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - بدل تعليم للابناء.
4 - علاوة سنوية تنافسية.
5 - تأمين طبي شامل الوالدين.

الشروط المطلوبة:

- القدرة على بناء العلاقات.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.
- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.

ملاحظة:

- متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث الحالة.
- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة آخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.

طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليا من خلال هذا الرابط (إضغط هنا).


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