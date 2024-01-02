تأمين وبدلات.. "موانئ" تطرح وظائف شاغرة في الرياض وجدة والدمام

أ أ
أعلنت
الهيئة العامة للموانئ عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فأعلى في كل من
الرياض والدمام وجدة، على النحو التالي:
وظائف
شاغرة في الرياض وجدة والدمامالمسميات
الوظيفية:
1 – مترجم.
2 - مهندس مدني.
3 - مدير مشروع.
4 - مهندس كهربائي.
5 - مدير قسم العقود.
6 - أخصائي تطوير وتدريب.
7 - مدير أول مشاريع التحول الرقمي.
التخصصات
المطلوبة:-
الهندسة
- اللغويات
- الترجمة
- هندسة مدنية
- إدارة الأعمال
- إدارة المشاريع
- تقنية المعلومات
- الهندسة الكهربائية
- أي تخصص اخر ذو صلة
المزايا:1 -
بدل نقل.
2 - بدل سكن.
3 - بدل تعليم للابناء.
4 - علاوة سنوية تنافسية.
5 - تأمين طبي شامل الوالدين.
الشروط
المطلوبة:-
القدرة على بناء العلاقات.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- التواصل الفعال مع الأفراد والقيادات.
- حاصل على درجة البكالوريوس فأعلى.
- التقديم على وظيفتين كحد أعلى وبما يتوافق مع مؤهلاتك ومتطلبات الوظيفة.
- ارفاق السيرة الذاتية وجميع المرفقات التي تثبت صحة السيرة الذاتية.
ملاحظة:-
متابعة حالة التقديم من خلال بوابة التوظيف كما سيصلكم بريد الكتروني بتحديث
الحالة.
- في حال تم رفضك يمكنك التقديم على الوظائف مرة آخرى من خلال بوابة التوظيف واختيار الوظائف المناسبة لمؤهلاتك.