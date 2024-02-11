تأمين طبي ورواتب.. الإعلان عن تدريب منتهي بالتوظيف بالأكاديمية اللوجستية

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أعلنت الأكاديمية اللوجستية عن بدء التسجيل لحملة (الثانوية فأعلى) في البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر الوطنية في 8 برامج تدريبية، واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.





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