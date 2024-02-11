تأمين طبي ورواتب.. الإعلان عن تدريب منتهي بالتوظيف بالأكاديمية اللوجستية

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أعلنت الأكاديمية اللوجستية عن بدء التسجيل لحملة (الثانوية فأعلى) في البرامج التدريبية المنتهية بالتوظيف للكوادر الوطنية في 8 برامج تدريبية، واشترطت الأكاديمية أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
الشروط:1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- شهادة الثانوية العامة فأعلى بمعدل لا يقل عن (80%).
3- درجة اختبار القدرات لا تقل عن (70%).
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
5- أن لا يتجاوز عمر المتقدم أو المتقدمة عن 26 عام.
6- أن يكون المتقدم أو المتقدمة لائق طبياً.
7- أن يجتاز المتقدم أو المتقدمة اختبارات القبول والمقابلة الشخصية.
8- لم يسبق للمتقدم أو المتقدمة الاستفادة من دعم صندوق الموارد البشرية (هدف).
المزايا:1- تدريب منتهي بالتوظيف.
2- مكافأة شهرية خلال فترة التدريب (2,000 ريال).
3- تأمين طبي أثناء التدريب.
4- راتب شهري مجزي بعد التخرج.
التخصصات:1- إدارة سلاسل الإمداد واللوجستيات.
2- التجارة الإلكترونية والميل الأخير.
3- إدارة المخازن.
4- التسويق وخدمة العملاء.
5- تشغيل الموانئ.
6- المشتريـات.
7- وسطاء الشحن.
8- التخليص الجمركي.