الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

اعصار تيج
المملكة لن تتأثر بشكل مباشر بالإعصار
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر تطورات الحالة المدارية "تيج" في بحر العرب.
وقال إنه "بمشيئة الله لا يوجد تأثير مباشر للحالة على أجواء المملكة".
لكنه أشار إلى التأثير غير المباشر على أجواء المملكة، إذأنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس 24-26 أكتوبر الجاري على صحراء الربع الخالي وأجزاء من منطقة نجران (الخرخير، شرورة)اضافة اعلان

حالة العاصفة اليوم

وأشار مركز الأرصاد إلى أنه ستتدرج قوة الحالة المدارية ما بين إعصار مداري من الدرجة الأولى تبلغ سرعة الرياح ما بين 119 - 153 كم/ساعة وتتعرض له سواح سلطنة عمان (محافظة ظفار)، وسيتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة تتراوح ما بين 62 - 118 كم/ ساعة وتتأثر به اليمن _محافظة المهرة).
وأوضح أن التأثيرات المتوقعة لذلك، هي:
أمطار شديدة الغزارة 
رياح شديدة السرعة 
ارتفاع في الأمواج

خلال الـ 48 ساعة القادمة

فيما توقع المركز على مدار الـ 48 ساعة القادمة، أن تتحول من عاصفة مدارية بسرعة تتراوح ما بين 62- 118 كم/ ساعة إلى منخفص مداري بسرعة 31-49 كم/ ساعة، وذلك على أجزاء من سلطنة عمان (محافظة ظفار) والجمهورية اليمنية (محافظة المهرة) 
وتوقع هطول أمطار شديدة الغزارة، رياح شديدة السرعة جراء ذلك. 


اقرأ أيضا

7644
1:39 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

رواتب وتأمينات.. "سُبل" تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

حساب المواطن
1:37 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين

المدفوعات
12:30 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الشروط والأهداف.. الإعلان عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

الراتب - ريال 0 عملة
12:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بالهجري أم الميلادي.. كيف يتم احتساب سن التقاعد؟

اقرأ أيضا

بعد تعديل الحاسبة التقديرية.. كيف تعرف استحقاقك في حساب المواطن؟

هل الرياض يشملها القسط الميسر؟.. رد من سكني

مطار الملك عبد العزيز ينفي وجود خدمة لبيع الحقائب المفقودة

خدمة اليوم.. 4 خطوات لنشر بيانات محاضر الحجز على الأموال

ماذا يفعل مريض الفشل الكلوي حتى يثبت استقلاليته في الضمان الاجتماعي؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

المركز الوطني للأرصاد 3:08 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

ابتداءً من الغد.. أول انخفاض في درجات الحرارة هذا الموسم بالمملكة

أهم 10 9:42 ص الأربعاء، 04 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. التسجيل في اختبار الرخصة المهنية و"مكارثي" الذي خان حزبه لصالح "بايدن"

اقرأ أيضا

الدعم السكني سكني
6:24 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

"سكني": التنازل عن المنتجات الإسكانية غير متاح إلا في حالة واحدة

stc
2:25 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الاتصالات السعودية تعلن عن وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس

أمانة الطائف
12:53 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بدء التقديم اليوم في وظائف أمانة الطائف بالمراتب (الخامسة، السادسة، السابعة، الثامنة)

حساب المواطن
12:19 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من حساب المواطن في حالة زواج التابع

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

اعصار تيج
2:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

حساب المواطن
1:37 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين

أخبار السعودية
1:29 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رخص المركبات وفق استهلاك الوقود واستحقاق حساب المواطن

2-18
1:25 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

إدانة ٦ مواطنين ووافد بجريمة غسل أموال بأكثر من مليار ريال

2169638
1:07 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

حادث مروع.. وفاة 3 مؤذنين وإصابة آخرين على طريق "كرا – الباحة"

وزير الاستثمار1
1:00 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

وزير الاستثمار: 80 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين المملكة ودول الاتحاد الأوروبي