بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن آخر تطورات الحالة المدارية "تيج" في بحر العرب.

وقال إنه "بمشيئة الله لا يوجد تأثير مباشر للحالة على أجواء المملكة".

لكنه أشار إلى التأثير غير المباشر على أجواء المملكة، إذأنه "بمشيئة الله تعالى يتوقع هطول أمطار ما بين المتوسطة إلى غزيرة يصاحبها نشاط في الرياح السطحية المثيرة للغبار من يوم الثلاثاء إلى يوم الخميس 24-26 أكتوبر الجاري على صحراء الربع الخالي وأجزاء من منطقة نجران (الخرخير، شرورة) اضافة اعلان





حالة العاصفة اليوم



خلال الـ 48 ساعة القادمة



وأشار مركز الأرصاد إلى أنه ستتدرج قوة الحالة المدارية ما بين إعصار مداري من الدرجة الأولى تبلغ سرعة الرياح ما بين 119 - 153 كم/ساعة وتتعرض له سواح سلطنة عمان (محافظة ظفار)، وسيتحول إلى عاصفة مدارية بسرعة تتراوح ما بين 62 - 118 كم/ ساعة وتتأثر به اليمن _محافظة المهرة).وأوضح أن التأثيرات المتوقعة لذلك، هي:أمطار شديدة الغزارةرياح شديدة السرعةارتفاع في الأمواجفيما توقع المركز على مدار الـ 48 ساعة القادمة، أن تتحول من عاصفة مدارية بسرعة تتراوح ما بين 62- 118 كم/ ساعة إلى منخفص مداري بسرعة 31-49 كم/ ساعة، وذلك على أجزاء من سلطنة عمان (محافظة ظفار) والجمهورية اليمنية (محافظة المهرة)وتوقع هطول أمطار شديدة الغزارة، رياح شديدة السرعة جراء ذلك.