الإثنين، 27 جمادى الأولى 1445 ، 11 ديسمبر 2023

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بهذه المناطق.. "الشؤون الإسلامية" تُعلن استمرار التقديم على وظائف إمام ومؤذن

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وظائف الشؤون الإسلامية
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كشفت وزارة الشؤون الإسلامية استمرار التقديم على وظائف "إمام ومؤذن" في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:اضافة اعلان

* الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:

1 - التفرغ التام للعمل.
2 - اجتياز الكشف الطبي.
3 - أن يكون من أبناء المملكة.
4 - ألا يقل العمر عن 18 سنة .
5 - الحصول على الشهادة الثانوية.
6 - حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
7 - اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
8 - حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حاليًا من خلال هذا الرابط (اضغط هنا).

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