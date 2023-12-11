بهذه المناطق.. "الشؤون الإسلامية" تُعلن استمرار التقديم على وظائف إمام ومؤذن

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كشفت وزارة الشؤون الإسلامية استمرار التقديم على وظائف "إمام ومؤذن" في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لحملة الثانوية العامة على النحو التالي: اضافة اعلان





* الشروط الواجب توافرها في المتقدمين:



* طريقة التقديم:

