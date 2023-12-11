بهذه المناطق.. "الشؤون الإسلامية" تُعلن استمرار التقديم على وظائف إمام ومؤذن

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كشفت
وزارة الشؤون الإسلامية استمرار التقديم على وظائف "إمام ومؤذن" في
مختلف مناطق ومحافظات المملكة، لحملة الثانوية العامة على النحو التالي:
* الشروط
الواجب توافرها في المتقدمين:
1 -
التفرغ التام للعمل.
2 - اجتياز الكشف الطبي.
3 - أن يكون من أبناء المملكة.
4 - ألا يقل العمر عن 18 سنة .
5 - الحصول على الشهادة الثانوية.
6 - حفظ ثلاثة أجزاء من القرآن الكريم.
7 - اجتياز الاختبار والمقابلة الشخصية.
8 - حُسن السيرة والسلوك، ولم يسبق أن حُكم على المتقدم بجريمة مخلة بالدين والشرف والأمانة، أو تم الفصل من العمل الحكومي بقرار نظامي.
* طريقة
التقديم:
التقديم
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