بهذه الطريقة.. يمكن لمن هم في سن الـ 18 عاما الاستفادة من دعم المواطن

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تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول كيفية استفادة من هو في سن الـ 18 عاما من حساب المواطن.
التسجيل في حساب المواطن:
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وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا عن كيفية تسجيل من هو في عمر 18 عاما في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.
وأجاب حساب خدمة المستفيدين عن هذا بالقول :" وعليكم السلام.. في حال كان العمر أقل من 18 سنة لا يمكنك التسجيل كمستفيد رئيسي وبإمكانك الاستفادة من البرنامج كتابع مع رب الأسرة".
حذف تابع في حساب المواطن:
كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن كيفية الخطوات التي يمكن من خلالها حذف أو إزالة تابع.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" " لسلام عليكم كيف إزالة أو حذف تابع؟".
وجاء الرد :" وعليكم السلام ، بإمكانك حذف التابعين باستثناء الزوجة عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، حذف التابع ثم الضغط على حفظ ) ، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".