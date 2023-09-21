بهذه الطريقة.. يمكن لمن هم في سن الـ 18 عاما الاستفادة من دعم المواطن

أ أ



تفاعل حساب خدمة المستفيدين مع استفسار حول كيفية استفادة من هو في سن الـ 18 عاما من حساب المواطن.





التسجيل في حساب المواطن: اضافة اعلان



حذف تابع في حساب المواطن:



وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا عن كيفية تسجيل من هو في عمر 18 عاما في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.وأجاب حساب خدمة المستفيدين عن هذا بالقول :" وعليكم السلام.. في حال كان العمر أقل من 18 سنة لا يمكنك التسجيل كمستفيد رئيسي وبإمكانك الاستفادة من البرنامج كتابع مع رب الأسرة".كما أجاب حساب خدمة المستفيدين عن استفسار بشأن كيفية الخطوات التي يمكن من خلالها حذف أو إزالة تابع.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" " لسلام عليكم كيف إزالة أو حذف تابع؟".وجاء الرد :" وعليكم السلام ، بإمكانك حذف التابعين باستثناء الزوجة عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب ، بيانات التابعين ، حذف التابع ثم الضغط على حفظ ) ، من خلال الرابط التالي http://Portal.ca.gov.sa ، نسعد بخدمتك".