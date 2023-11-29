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بهذه الطريقة يمكن للمتزوجة من أجنبي إضافة الزوج في حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية إمكانية المتزوجة من أجنبي إضافته في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.

إضافة الزوجة لزوجها غير السعودي:اضافة اعلان


وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" إذا كانت متزوجة من غير سعودي ولدى الزوجة كرت عائله كيف تكون طلبات التقديم ".

وجاء الرد : "بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من:

1-إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية.

2- إرفاق عقد النكاح.

 3- في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.

زواج مستحق الدعم في حساب المواطن:

أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن كيفية التعامل مع مستحق الدعم في حالة زواجه.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه " ممكن استفسار الآن عندما يتزوج أحد أفراد الأسرة كيف يتم إبلاغكم".

وجاء الرد : " في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوج " ستصبح حالة الأهلية غير مؤهل ولا يلزمك حذفه".

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