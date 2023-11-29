بهذه الطريقة يمكن للمتزوجة من أجنبي إضافة الزوج في حساب المواطن

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية إمكانية المتزوجة من أجنبي إضافته في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.





إضافة الزوجة لزوجها غير السعودي: اضافة اعلان



وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" إذا كانت متزوجة من غير سعودي ولدى الزوجة كرت عائله كيف تكون طلبات التقديم ".وجاء الرد : "بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من:1-إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية.2- إرفاق عقد النكاح.3- في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.زواج مستحق الدعم في حساب المواطن:أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن كيفية التعامل مع مستحق الدعم في حالة زواجه.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه " ممكن استفسار الآن عندما يتزوج أحد أفراد الأسرة كيف يتم إبلاغكم".وجاء الرد : " في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوج " ستصبح حالة الأهلية غير مؤهل ولا يلزمك حذفه".