بهذه الطريقة يمكن للمتزوجة من أجنبي إضافة الزوج في حساب المواطن

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أجاب حساب خدمة المستفيدين على استفسار بشأن كيفية إمكانية المتزوجة من أجنبي إضافته في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.
إضافة الزوجة لزوجها غير السعودي:
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وكان حساب خدمة المستفيدين قد تلقى استفسارا يقول فيه صاحبه :" إذا كانت متزوجة من غير سعودي ولدى الزوجة كرت عائله كيف تكون طلبات التقديم ".
وجاء الرد : "بإمكان المتزوجة من غير سعودي التسجيل في البرنامج كمستفيد رئيسي وإضافة الزوج كتابع ولابد من:
1-إرفاق خطاب الموافقة الأساسية من وزارة الداخلية.
2- إرفاق عقد النكاح.
3- في حال وجود أبناء لابد من إرفاق شهادة الميلاد أو الإقامة.
زواج مستحق الدعم في حساب المواطن:
أيضا أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن على استفسار بشأن كيفية التعامل مع مستحق الدعم في حالة زواجه.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه " ممكن استفسار الآن عندما يتزوج أحد أفراد الأسرة كيف يتم إبلاغكم".
وجاء الرد : " في حال تم تحديث الحالة الاجتماعية للتابع في الأحوال المدنية إلى "متزوج " ستصبح حالة الأهلية غير مؤهل ولا يلزمك حذفه".