بهذه الخطوات.. يمكنك التبرع بالأعضاء عبر توكلنا

التبرع بالأعضاء عبر توكلنا:

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استعراض النتائج الدراسية:

خطوات الوصول إلى الخدمة

أتاح تطبيق توكلنا إمكانية التبرع بالأعضاء، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.ونشر التطبيق على حسابه في منصة "إكس" آلية التقديم على خدمة التبرع بالأعضاء والتي جاءت كالتالي:1-انتقل إلى أيقونة الخدمات.2- اختر تصنيف الصحة.3- اختر خدمة التبرع بالأعضاء.4- من صفحة خدمة التبرع بالأعضاء اختر "تبرع الآن".5- ابدأ في استكمال بياناتك وتعبئة النموذج.كما كشف أيضا تطبيق "توكلنا" عن خدمة جديدة تتيح إمكانية الوصول إلى النتائج الدراسية بسهولة.وأضاف: تتيح هذه الخدمة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية لك ولأبنائك بالتعاون مع وزارة التعليم.1- من خلال قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية للتطبيق يقوم المستخدم بالوصول إلى خدمات التعليم واختيار النتائج الدراسية.2- يقوم المستخدم باختيار أحد الأبناء المستفيدين واستعراض ملخص الدرجات.3- يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل النتيجة الدراسية.4- بإمكانك استعراض التهنئة الخاصة بنجاح أبنائكم ومشاركتها مع أهلك وأصدقائك.