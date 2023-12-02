السبت، 18 جمادى الأولى 1445 ، 02 ديسمبر 2023

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بهذه الخطوات.. يمكنك التبرع بالأعضاء عبر توكلنا

تطبيق-توكلنا-السعودية
توكلنا
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أتاح تطبيق توكلنا إمكانية التبرع بالأعضاء، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء.

التبرع بالأعضاء عبر توكلنا:

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ونشر التطبيق على حسابه في منصة "إكس" آلية التقديم على خدمة التبرع بالأعضاء والتي جاءت كالتالي:
1-انتقل إلى أيقونة الخدمات.
2- اختر تصنيف الصحة.
3- اختر خدمة التبرع بالأعضاء.
4- من صفحة خدمة التبرع بالأعضاء اختر "تبرع الآن".
5- ابدأ في استكمال بياناتك وتعبئة النموذج.

استعراض النتائج الدراسية:



كما كشف أيضا تطبيق "توكلنا" عن خدمة جديدة تتيح إمكانية الوصول إلى النتائج الدراسية بسهولة.

وأضاف: تتيح هذه الخدمة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية لك ولأبنائك بالتعاون مع وزارة التعليم.

خطوات الوصول إلى الخدمة




1- من خلال قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية للتطبيق يقوم المستخدم بالوصول إلى خدمات التعليم واختيار النتائج الدراسية.

2- يقوم المستخدم باختيار أحد الأبناء المستفيدين واستعراض ملخص الدرجات.

3- يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل النتيجة الدراسية.

4- بإمكانك استعراض التهنئة الخاصة بنجاح أبنائكم ومشاركتها مع أهلك وأصدقائك.

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