بهذه الخطوات.. يمكنك التبرع بالأعضاء عبر توكلنا

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أتاح تطبيق توكلنا إمكانية التبرع بالأعضاء، وذلك بالتعاون مع المركز السعودي
لزراعة الأعضاء.
التبرع بالأعضاء عبر توكلنا:
ونشر التطبيق على حسابه في منصة "إكس" آلية التقديم على خدمة التبرع بالأعضاء والتي جاءت كالتالي:
1-انتقل إلى أيقونة الخدمات.
2- اختر تصنيف الصحة.
3- اختر خدمة التبرع بالأعضاء.
4- من صفحة خدمة التبرع بالأعضاء اختر "تبرع الآن".
5- ابدأ في استكمال بياناتك وتعبئة النموذج.
استعراض النتائج الدراسية:
كما كشف أيضا تطبيق "توكلنا" عن خدمة جديدة تتيح إمكانية الوصول إلى النتائج الدراسية بسهولة.
وأضاف: تتيح هذه الخدمة استعراض النتائج الدراسية الحديثة ونتائج المقررات وتفاصيل الحالة الدراسية لك ولأبنائك بالتعاون مع وزارة التعليم.
خطوات الوصول إلى الخدمة
1- من خلال قائمة الخدمات في الصفحة الرئيسية للتطبيق يقوم المستخدم بالوصول إلى خدمات التعليم واختيار النتائج الدراسية.
2- يقوم المستخدم باختيار أحد الأبناء المستفيدين واستعراض ملخص الدرجات.
3- يقوم المستخدم باستعراض تفاصيل النتيجة الدراسية.
4- بإمكانك استعراض التهنئة الخاصة بنجاح أبنائكم ومشاركتها مع أهلك وأصدقائك.