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بهذه الخطوات يحصل المصاب بإعاقة دائمة على دعم حساب المواطن

حساب المواطن - ريال
حساب المواطن
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تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن، مع استفسار من شخص مصاب بإعاقة دائمة ولا يقدر على العمل، وكيفية التسجيل في حساب المواطن لأجل استحقاق الدعم.اضافة اعلان

تسجيل معاق في حساب المواطن: 
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه : "أنا معي إعاقة دائمة بتقرير طبي كيف أثبت لكم إني غير قادر على العمل".

وتساءل أيضا :" هل أقدم تقريري الطبي للباحث الاجتماعي أو كيف الطريقة لانه ما في خانة مرفقات في منصة الدعم للتقارير الطبية لإثبات عدم القدرة على العمل ، من المسؤول عن الإعاقات عشان ارفع له التقرير الطبي".

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وجاء الرد: "أهلاً بك..  لا يلزم ذلك، ويتم اختيار حالة القدرة على العمل " غير قادر عن العمل" ، نسعد بخدمتك".

تأثير المكافأة على دعم المواطن:

أيضا تفاعل حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن في وقت سابق، مع استفسار بشأن مدى تأثير المكافأة على الدخل الشهري المستحق.

وكان أحد المواطنين قد وجه استفسارا للحساب يقول فيه : "هل تعتبر المكافأة دخل؟".

وجاء الرد : " نعم.. وفي حال وجود مكافأة لابد من الإفصاح عنها، ويجب اختيار الحالة الوظيفيه "طالب " من خلال أيقونة " الإفصاح عن الدخل " والضغط على " إضافة دخل " والإفصاح عن المكافأه باختيار نوع الدخل " غير ذلك " ومصدر الدخل " برنامج دعم حكومي".

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