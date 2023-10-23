بهذه الخطوات يتم إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن تساؤل حول كيفية إدخال رقم الميلاد في الحساب، لأجل إتمام عملية استحقاق الدعم.





إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن:

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التسجيل في حساب المواطن:

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" كيف تحطون رقم ميلادي ونحطه ويقول غلط" .وجاء الرد : " يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة، ويتم إدخاله كما يلي اليوم، الشهر، السنة ، ويتم مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب ".وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشن إدخال رقم الجوال أثناء التسجيل في الحساب.وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا بسجل في حساب المواطن وادخل رقمي يقول مسجل وأنا مو مسجله من قبل".وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " أهلاً بك .. لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج .. نسعد بخدمتك".