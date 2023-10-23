بهذه الخطوات يتم إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن

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أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن تساؤل حول كيفية إدخال رقم الميلاد في الحساب، لأجل إتمام عملية استحقاق الدعم.
إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن:
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" كيف تحطون رقم ميلادي ونحطه ويقول غلط" .
وجاء الرد : " يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة، ويتم إدخاله كما يلي اليوم، الشهر، السنة ، ويتم مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب ".
التسجيل في حساب المواطن:
وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشن إدخال رقم الجوال أثناء التسجيل في الحساب.
وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا بسجل في حساب المواطن وادخل رقمي يقول مسجل وأنا مو مسجله من قبل".
وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " أهلاً بك .. لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج .. نسعد بخدمتك".