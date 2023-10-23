الإثنين، 08 ربيع الثاني 1445 ، 23 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

بهذه الخطوات يتم إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن

حساب المواطن
حساب المواطن
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook
أجاب حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن عن تساؤل حول كيفية إدخال رقم الميلاد في الحساب، لأجل إتمام عملية استحقاق الدعم.

إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن:

اضافة اعلان

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يستفسر فيه قائلا :" كيف تحطون رقم ميلادي ونحطه ويقول غلط" .

وجاء الرد : " يجب إدخال تاريخ الميلاد الخاص بالهوية المدخلة، ويتم إدخاله كما يلي اليوم، الشهر، السنة ، ويتم مراعاة إدخال تاريخ الميلاد بالشكل المطلوب ".

التسجيل في حساب المواطن:



وفي وقت سابق تفاعل أيضا حساب خدمة المستفيدين التابع لحساب المواطن مع استفسار بشن إدخال رقم الجوال أثناء التسجيل في الحساب.

وكان أحد المواطنين قد وجه سؤالا يقول فيه :"أنا بسجل في حساب المواطن وادخل رقمي يقول مسجل وأنا مو مسجله من قبل".

وجاء الرد من خدمة المستفيدين : " أهلاً بك ..  لابد من استخدام رقم جوال غير مسجل مسبقاً في البرنامج ..  نسعد بخدمتك".

اقرأ أيضا

ابشر
5:32 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود.. تدشين عدد من خدمات الأمن العام في منصة "أبشر"

حساب-المواطن-1
5:32 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هل يلزم الموظف تقديم عقد إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

العمرة
4:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

تنبيه مهم للراغبين في أداء العمرة.. هذا ما ينبغي عليك فعله أولاً

62-142409-saudi-tadawul-preparing-list-shares-main-market_700x400
3:00 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

عاجل.. "تداول" تطرح وظائف براتب 14 ألف ريال

اقرأ أيضا

بيان عاجل من "الأرصاد" بشأن تأثير إعصار "تيج" على المملكة

رواتب وتأمينات.. "سُبل" تطرح وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بالرياض

حساب المواطن يكشف أسباب "نقص" قيمة الدعم لبعض المستفيدين

الشروط والأهداف.. الإعلان عن بدء التقديم في برنامج التدريب التعاوني

بالهجري أم الميلادي.. كيف يتم احتساب سن التقاعد؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

حساب المواطن 6:33 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

حساب المواطن يكشف كيفية تعويض المستفيدين بأثر رجعي مع الدعم الشهري

حساب المواطن 5:44 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

تعرف على الوقت المناسب لتعديل "العنوان الوطني" في حساب المواطن

حساب المواطن 8:13 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

هل بإمكان حاملي بطاقات التنقل التسجيل في حساب المواطن؟

حساب المواطن 5:39 م الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

الابن مسجل كتابع وحصل على وظيفة .. هل يؤثر ذلك على دعم المواطن؟

اقرأ أيضا

حساب المواطن
12:04 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بعد تعديل الحاسبة التقديرية.. كيف تعرف استحقاقك في حساب المواطن؟

ابراج سكنية
12:02 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هل الرياض يشملها القسط الميسر؟.. رد من سكني

مطار الملك عبد العزيز
11:48 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

مطار الملك عبد العزيز ينفي وجود خدمة لبيع الحقائب المفقودة

وزارة العدل
10:12 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 4 خطوات لنشر بيانات محاضر الحجز على الأموال

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
5:48 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

بهذه الخطوات يتم إدخال رقم الميلاد في حساب المواطن

الجوازات
5:44 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الجوازات تدعو الزائرين للالتزام بضوابط التأشيرة المفردة والمتعددة

حساب-المواطن-1
5:32 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

هل يلزم الموظف تقديم عقد إيجار للحصول على دعم حساب المواطن؟

وزارة الصحة السعودية 2
5:20 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

سهلة وميسرة.. 5 خطوات داعمة للمستثمرين في القطاع الصحي الخاص

مزارع النخيل
5:18 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

لأول مرة في المملكة.. قفزة غير مسبوقة في إنتاج التمور عبر "النخلة" متعددة الرؤوس

أخبار السعودية
4:42 م الإثنين، 23 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. حادث مفجع يودي بحياة 3 مؤذنين وتأثير إعصار "تيج" على المملكة