الثلاثاء، 06 ذو القعدة 1445 ، 14 مايو 2024

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بمكافأة 6 آلاف ريال.. طريقة التقديم في برنامج الخطوط الجوية لتدريب الخريجين

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الخطوط الجوية
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أعلنت شركة هندسة الطيران عن طرح برنامج "فني صيانة الطائرات" لمدة 30 شهرًا لحملة الثانوية أو الدبلوم على النحو التالي:

وصف البرنامج

- برنامج تدريبي معتمد من قبل الهيئة العامة للطيران المدني لتأهيل وترخيص فنيي صيانة الطائرات لهياكل الطائرات ومحطات توليد الطاقة.

متطلبات حملة الثانوية

1 - اجتياز المقابلة.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - درجة اختبار القدرات العامة قياس 72%.
4 - على استعداد للسفر إذا كانت الوظيفة تتطلب ذلك.
5 - اجتياز الاختبار الطبي والبدني لوظيفة السلامة والفني.
6 - الحد الأقصى لعمر المرشح هو 25 سنة "التقويم الميلادي".
7 - الحد الأدنى للمعدل التراكمي الإجمالي 75% لحاملي شهادة الثانوية العامة.
8 - اللغة الإنجليزية "IELTS 5/  STEP by QIYAS72% / TOEFL 450"، أو أعلى.

متطلبات حملة الدبلوم

- اجتياز المقابلة.
- أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
- على استعداد للسفر إذا كانت الوظيفة تتطلب ذلك.
- اجتياز الاختبار الطبي والبدني لوظيفة السلامة والفني.
- الحد الأقصى لعمر المرشح هو 25 سنة "التقويم الميلادي".
- الدبلوم الفني بعد المدرسة الثانوية / درجة الدبلوم الفني بعد المدرسة الثانوية.
- الحد الأدنى للمعدل التراكمي العام (3 من 5) أو (2 من 4) لحاملي درجة الدبلوم.
- اللغة الإنجليزية (IELTS 5/  STEP by QIYAS 72% / TOEFL 450) أو أعلى.

مدة البرنامج

1 - المنهج العام (510) ساعة
2 - منهج هيكل الطائرة (750) ساعة
3 - منهاج محطة توليد الكهرباء (750) ساعة
4 - برنامج تدريبي (24) شهراً، (2010) ساعة تدريبية

مميزات البرنامج

- الخدمات الطبية للمتدرب.
- المكافأة الشهرية 6000 ريال.
- التسجيل في "التأمينات الاجتماعية"
- تذاكر مخفضة للمتدرب “حسب سياسة الشركة”.

طريقة التقديم

التقديم متاح حاليًا عن طريق الرابط (اضغط هنا) ويستمر حتى يوم الخميس 1445/11/8هـ (الموافق 2024/5/16م)

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