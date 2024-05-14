بمكافأة 6 آلاف ريال.. طريقة التقديم في برنامج الخطوط الجوية لتدريب الخريجين

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أعلنت شركة هندسة الطيران عن طرح برنامج "فني صيانة الطائرات" لمدة 30 شهرًا لحملة الثانوية أو الدبلوم على النحو التالي:





وصف البرنامج



متطلبات حملة الثانوية



متطلبات حملة الدبلوم



مدة البرنامج



مميزات البرنامج



طريقة التقديم

