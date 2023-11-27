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بمكافأة شهرية.. هيئة حقوق الانسان تبدأ برنامج التدريب على رأس العمل

هيئة حقوق الإنسان بمنطقة مكة المكرمة
هيئة حقوق الانسان
أ أ
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أعلنت هيئة حقوق الانسان عن شواغر تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) لمدة 6 أشهر بمكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال في مدينة الرياض اضافة اعلان

المسميات التدريبية :


-اخصائي دعم فني

-أخصائي تقنية هندسة  شبكات

-مهندس تقنية معلومات

-محلل قاعدة بيانات

– أخصائي بحث قضايا

– أخصائي أمن سيبراني

– أخصائي تواصل داخلي

المتطلبات :


–  سعودي الجنسية.

– درجة البكالوريوس وأعلى.

– ألا يكون على رأس عمل سواء في القطاع العام أو الخاص.

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ3 السابقة للتقديم.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً

طريقة التقديم :


عبر منصة طاقات الرسمية المرفقه ادناه , بكتابة ” هيئة حقوق الانسان” في حقل ” المنشأة”

رابط التقديم:- اضغط هنا 


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