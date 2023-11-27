بمكافأة شهرية.. هيئة حقوق الانسان تبدأ برنامج التدريب على رأس العمل

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أعلنت هيئة حقوق الانسان عن شواغر تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) لمدة 6 أشهر بمكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال في مدينة الرياض
المسميات التدريبية :
-اخصائي دعم فني
-أخصائي تقنية هندسة شبكات
-مهندس تقنية معلومات
-محلل قاعدة بيانات
– أخصائي بحث قضايا
– أخصائي أمن سيبراني
– أخصائي تواصل داخلي
المتطلبات :
– سعودي الجنسية.
– درجة البكالوريوس وأعلى.
– ألا يكون على رأس عمل سواء في القطاع العام أو الخاص.
– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ3 السابقة للتقديم.
– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقاً
طريقة التقديم :
عبر منصة طاقات الرسمية المرفقه ادناه , بكتابة ” هيئة حقوق الانسان” في حقل ” المنشأة”
رابط التقديم:- اضغط هنا