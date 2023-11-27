بمكافأة شهرية.. هيئة حقوق الانسان تبدأ برنامج التدريب على رأس العمل

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أعلنت هيئة حقوق الانسان عن شواغر تدريبية عبر برنامج التدريب على رأس العمل (تمهير) لمدة 6 أشهر بمكافأة شهرية لا تقل عن 3000 ريال في مدينة الرياض اضافة اعلان





المسميات التدريبية :



المتطلبات :



طريقة التقديم :

