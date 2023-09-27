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صحيفة تواصل الالكترونية

بمشاركة 70 جهة.. انطلاق معرض "خطوة" للتوظيف في الرياض

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معرض "خطوة" للتوظيف
أ أ
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تنطلق النسخة التاسعة من معرض ومؤتمر “خطوة” للتوظيف، اليوم الأربعاء، وذلك في فندق هيلتون بالرياض.
ويأتي معرض ومؤتمر “خطوة” للتوظيف في نسخته التاسعة لهذا العام بعد نجاحه الباهر في النسخة الثامنة عام 2022، حيث نجح في جذب أكثر من 74 ألف باحث وباحثة عن عمل.اضافة اعلان

مشاركة ورعاية أكثر من 70 جهة

ويشهد هذا الحدث مشاركة ورعاية أكثر من 70 جهة من القطاعين العام والخاص، حيث يتميز مؤتمر ومعرض “خطوة” بجمع أصحاب العمل والباحثين عنه والمحترفين في بيئة مهنية واحدة.

 

مقابلات شخصية على الفور من أجل التوظيف
ويمكن للمشاركين اكتشاف فرص متنوعة وعرض مهاراتهم، وذلك بفضل رحلة رقمية متطورة تواكب التطور التكنولوجي والمهني، مع التقديم للمقابلات الشخصية على الفور من أجل التوظيف.


هدف المعرض ورسالته الإلهامية
يتم تنظيم المعرض والمؤتمر من قبل رواد وقادة أعمال سعوديين بارزين، ويضم أيضًا شخصيات عالمية معروفة من مختلف أنحاء العالم، حيث يهدف المعرض والمؤتمر إلى:
1 - نقل رسالة إلهامية وتحفيزية لجميع الأشخاص الذين يهتمون بدخول سوق العمل
2 - دعوة هؤلاء الأشخاص لتحقيق نجاحات كبيرة وتأثير إيجابي في مجتمعهم.


عقد أكثر من 500 ورشة عمل

وفي الأعوام السابقة خلال أيام المعرض، تم عقد أكثر من 500 ورشة عمل تناولت مواضيع متنوعة تهم الأفراد في بداية مسارهم المهني.


إعداد سيرة ذاتية مميزة

 وتمحورت هذه الورش حول مختلف جوانب التطوير المهني، بدءًا من الاستماع إلى تجارب ونصائح خبراء متميزين في هذا المجال، وصولًا إلى كيفية إعداد سيرة ذاتية مميزة تؤهل الفرد لتحقيق مراكز قيادية في مستقبله المهني.

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