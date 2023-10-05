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صحيفة تواصل الالكترونية

بكل يسر.. 8 خطوات لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة

المسجد النبوي
المسجد النبوي
أ أ
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نشرت وزارة الحج  والعمرة توضيحا على منصة "إكس" لكيفية استخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة.

خطوات التصريح للصلاة في الروضة الشريفة:

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وكتبت الوزارة على حسابها قائلة : " خطوات ميسّرة، لاستخراج تصريح الصلاة في الروضة الشريفة والتي جاءت كالآتي:
1-تحميل تطبيق نسك.
2- إنساء حساب- تسجيل دخول.

3- اختيار الصلاة في الروضة الشريفة.

4- تحديد الأفراد.

5- تحديد التاريخ والوقت.

6- قراءة التعليمات والموافقة عليها.
7- اضغط على "استمرار".
8- صدور التصريح.

تمديد موسم العمرة إلى 10 أشهر:


وفي تصريح للدكتور توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة، قال إن المملكة اتخذت حزمة من التسهيلات والإجراءات الجديدة لتمكين وصول المزيد من المعتمرين والزوار القادمين من المغرب.

وأوضح الربيعة أثناء زيارته للرباط، أن المملكة مددت موسم العمرة إلى عشرة أشهر خلال كل سنة، وافتتحت مركز تأشير في المغرب، بهدف تسهيل الحصول على التأشيرة خلال 24 ساعة.

وأكد على أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرات العمرة الإقامة والتنقل بين مدن المملكة لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر، بدلاً من ثلاثين يومًا.

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