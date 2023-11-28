بكل سهولة.. خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر

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كشفت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة "أبشر" بعد تجديدها.





خطوات تفعيل الهوية الوطنية عبر منصة أبشر اضافة اعلان



إصدار بدل فاقد للهوية على منصة أبشر



كيف تتحقق من صلاحية هويتك عبر أبشر؟



الحصول على خدمات عبر "أبشر"



وأكدت أنه يمكن التجديد عبر منصة "أبشر" على توفير كل الخدمات لمواطني المملكة، التي من شأنها تسهيل الإجراءات الرسمية عليهم، دون عناء الذهاب إلى مقار المكاتب الحكومية.وبينت أن خدمة تفعيل الهوية من أبشر تمكن المستفيد من تفعيل الهوية الوطنية بعد استلامها من الناقل البريدي، وتتم بالخطوات التالية:1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية من هنا.2 - اختيار خدمات من تبويب خدماتي.3 - اختيار الأحوال المدنية.4 - اختيار خدمات الهوية الوطنية.5 - تفعيل الهوية الوطنية.وأضافت أنه يمكن الآن وبكل سهولة، إصدار بدل فاقد للهوية بشكل إلكتروني من منصة أبشر، عبر الخطوات التالية:1 - الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.2 - اختيار خدمات من تبويب "خدماتي".3 - اختيار الأحوال المدنية.4 - اختيار خدمة الهوية الوطنية.5 - اختبار طلب هوية بدل فاقد.كما توفر منصة أبشر خدمة التحقق من الهوية، التي تمكن المواطنين من الاستعلام عن صلاحية الهوية الوطنية إلكترونيًا.وتعد هذه من أكثر الخدمات التي يقبل عليها المواطنون من ضمن الخدمات المتعددة التي تقدمها وتتيحها منصة أبشر، حيث يمكن الحصول عليها كالآتي:1 - تسجيل الدخول إلى منصة أبشر الإلكترونية.2 - كتابة "التحقق من صلاحية الهوية" للوصول إليها مباشرة.3 - البيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة4 - رقم الهوية.5 - الرمز المرئي.6 - رقم النسخة.