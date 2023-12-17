بـ10 شروط.. جامعة حائل تفتح التقديم لشغل وظائفه أكاديمية في مختلف التخصصات

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أعلنت
جامعة حائل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية للكوادر المؤهلة برتبة "معيد"
بنظام العقود في عدد من كليات الجامعة في التخصصات التالية:
* التخصصات:-
المالية
- الاعلام
- التسويق
- التشريح
- قانون عام
- قانون خاص
- الحاسب الآلي
- إدارة الأعمال
- ادارة المشاريع
- ريادة الأعمال
- أصول الفقه
- التربية البدنية
- تحليل دالي
- فيزياء نظرية
- أشعة تشخيصية
- وظائف الأعضاء
- صيدلة سريرية
- معمارية الحاسب
- البيانات الضخمة
- تطوير وأمان الويب
- ادارة امداد وعمليات
- الهندسة الصناعية
- علم الأدوية الجيني
- هندسة التصميم الداخلي
- هندسة الطاقة المتجددة
- الرنين المغناطيسي
- ادارة السياحة والفعاليات
- تصميم ونمذجة النظمة الرقمية
- شبكات الجوال والشبكات اللاسلكية
* الشروط
المطلوبة:1 -
اجتياز المقابلة الشخصية.
2 - أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
3 - أن لا يقل تقديره العام عن جيد جدًا.
4 - أن لا يتجاوز عمر المتقدم وقت الإعلان (28) عام.
5 - أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس انتظام من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها من ضمن أفضل (500) جامعة حسب تصنيف Shanghai – QS.
6 - الحصول على درجة (75 كحد أدنى) في اختبار القدرات العامة للجامعيين للمتقدمين على كلية (إدارة الأعمال، علوم وهندسة الحاسب الآلي، العلوم، التربية، الآداب والفنون، الشريعة والقانون).
7 - إجتياز اختبار الهيئة السعودية للمهندسين (العام، الخاص) للمتقدمين على كلية الهندسة.
8 - الحصول على درجة (70 % كحد أدني) في اختبار الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمتقدمين على الكليات الطبية والصحية.
9 - الحصول على تصنيف الهيئة السعودية للتخصصات الصحية واجتياز الاختبار العلمي للتخصصات التي لا يوجد لها اختبار لدى الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بنسبة (70%) كحد ادنى.
10 - أن يكون المتقدم حاصلا على درجة (75 %) في اختبار Step أو ما يعادلها من اختبارات تحديد مستوى اللغة الإنجليزية لجميع التخصصات ويستثنى من ذلك المتقدمين على الكليات (التربية، الشريعة والقانون، الآداب والفنون).
* ملاحظة:-
تقديم أي معلومات غير صحيحة أو غير مطابقة أو عدم اكتمال المرفقات المطلوبة سوف
يؤدي الي الغاء الطلب تلقائيا.
- جميع اجراءات التقديم على الوظائف تكون من خلال بوابة التوظيف الالكتروني.
- يحق للمتقدم التعديل على طلب التوظيف من خلال خاصية التعديل في بوابة التوظيف قبل موعد اغلاق البوابة.
* طريقة
التقديم:يبدأ
التقديم يوم الأحد 1445/6/4هـ من خلال هذا الرابط (إضغط هنا)، ويستمر حتى السبت
1445/6/17هـ.
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