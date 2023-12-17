بـ10 شروط.. جامعة حائل تفتح التقديم لشغل وظائفه أكاديمية في مختلف التخصصات

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أعلنت جامعة حائل عن فتح باب التقديم لشغل وظائفها الأكاديمية للكوادر المؤهلة برتبة "معيد" بنظام العقود في عدد من كليات الجامعة في التخصصات التالية: اضافة اعلان





* التخصصات:



* الشروط المطلوبة:



* ملاحظة:



* طريقة التقديم:



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