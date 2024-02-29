بـ 6 خطوات.. أسهل طريقة لتقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونيًا

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كشفت وزارة التجارة، عن خطوات تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات إلكترونيًا، وذلك في إطار الارتقاء ببيئة الأعمال التجارية وتعزيز الامتثال.





بلاغات مخالفات نظام الشركات



وأوضحت أن هذه الخدمة تمكن المستفيد من تقديم بلاغ أو شكوى بوقوع مخالفة تتعلق بنظام الشركات، سواء كانت على مساهم أو شريك أو عضو مجلس إدارة أو مجلس الإدارة أو مدير أو مجلس مديرين للشركة أو غيرهم، دون الحاجة إلى مراجعة فروع الوزارة أو الإدارة المختصة.





الخطوات:



1 - الضغط على ابدأ الخدمة.2 - تسجيل الدخول على النظام عبر اسم المستخدم وكلمة المرور أو الدخول بحساب النفاذ الوطني.3 - تعبئة البيانات المشار إليها داخل الخدمة.4 - يتم إرسال الطلب .





طريقة تقديم بلاغات المخالفات إلكترونيًا



أهمية تقديم بلاغات مخالفات نظام الشركات



وأشارت الوزارة، إلى تقديم البلاغات حول مخالفات نظام الشركات، متاح إلكترونيًا عبر هذا الرابط ( اضغط هنا ) ، وتشمل الفئات التي يحق لهم تقديم البلاغات:1 - مجلس الإدارة.2 - مجلس المديرين.3 - المساهم أو الشريك.4 - عضو مجلس الإدارة.5 - عضو مجلس المديرين.6 - أي فرد أو جهة متضررة.7 - محاسب قانوني أو مصفى.وأوضحت أن الخدمة تمتاز بتقديم البلاغات عن بعد، والحصول على رقم البلاغ وإمكانية متابعته، بالإضافة إلى الحصول على التحديثات حول البلاغ بشكل دوري.



