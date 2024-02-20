الثلاثاء، 10 شعبان 1445 ، 20 فبراير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

بـ 5 مزايا.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ لحملة الدبلوم فأعلى

موانئ
الهيئة العامة للموانئ
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.اضافة اعلان

وظائف الهيئة العامة للموانئ

- مهندس برامج وتطوير.
- مدير تنفيذي للرقابة والتفتيش.
- مهندس كهربائي وتحكم آلي.
- مُحلل بيانات.
- مُراقب عمليات (لحملة الدبلوم).
- مراقب أنشطة موانئ.
- كبير خبراء تفتيش بحري.
- أخصائي أول مراجعة داخلية.

المزايا الوظيفية

- بدل نقل.
- بدل سكن.
- علاوة سنوية تنافسية.
- تأمين طبي شامل الوالدين.
- بدل تعليم أبناء.

نبذة عن الهيئة

نشأت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد اللازمة لإدارة الموانئ وفقًا لأفضل النظم والأساليب الدولية.

طريقة التقديم

من خلال الرابط التالي:
اضغط هنا

اقرأ أيضا

عاجل.. حساب المواطن يوضح هل بإمكان المتزوجة التقديم على البرنامج بشكل مستقل؟

عاجل.. تحذير من "المرور": 25 مخالفة غرامتها من 1000 إلى 2000 ريال

كيف يحصل الأطفال من أب غير سعودي على دعم حساب المواطن؟

شقيقه مستقل ويسكن مع والده.. هل يلزمه إرفاق نفس "صك الملكية" في حساب المواطن؟

وظائف تعليمية وإدارية في جدة .. رواتب مميزة ومزايا عديدة

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الهيئة العامة للموانئ 12:32 م الأحد، 21 يناير 2024

علاوة وبدل وتأمين.. وظائف شاغرة بالهيئة العامة للموانئ للبكالوريوس فأعلى