بـ 5 مزايا.. وظائف شاغرة في الهيئة العامة للموانئ لحملة الدبلوم فأعلى

أ أ
أعلنت الهيئة العامة للموانئ، عن توفر وظائف شاغرة لحملة الدبلوم فأعلى بمدينة
الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
وظائف الهيئة العامة للموانئ- مهندس برامج
وتطوير.
- مدير تنفيذي للرقابة والتفتيش.
- مهندس كهربائي وتحكم آلي.
- مُحلل بيانات.
- مُراقب عمليات (لحملة الدبلوم).
- مراقب أنشطة موانئ.
- كبير خبراء تفتيش بحري.
- أخصائي أول مراجعة داخلية.
المزايا الوظيفية- بدل نقل.
- بدل سكن.
- علاوة سنوية تنافسية.
- تأمين طبي شامل الوالدين.
- بدل تعليم أبناء.
نبذة عن الهيئةنشأت الهيئة العامة للموانئ في عام 1976م، وتهدف إلى تنظيم إدارة الموانئ
السعودية والإشراف على تشغيلها والعمل على تهيئتها بوصفها عنصر جذب استثماري، وتطويرها بما يدعم التجارة في المملكة، وتنمية الاقتصاد الوطني من خلال وضع القواعد
اللازمة لإدارة الموانئ وفقًا لأفضل النظم والأساليب الدولية.
طريقة التقديممن خلال
الرابط التالي:
اضغط هنا